Emil Kruse. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån

Emil Kruse har stått för en succésäsong i Västervik. Nu står det klart att han lämnar VIK för VIK. Han är nämligen presenterad av Västerås.

– Han kommer att bli viktig för oss under nästa säsong, säger sportchef Patrik Zetterberg till klubbens hemsida.

Emil Kruse hade en stark säsong i Västervik. Han var utlånad från Rögle stod i mer än 46 matcher i HockeyAllsvenskan under säsongen. På dessa hade han den sjätte bästa räddningsprocenten och släppte in femte minst mål per match av ligans målvakter.

Detta lockade intresse från flera klubbar, bland annat Södertälje. I stället blev det Västerås som knöt till sig den 24-årige målvakten.

– Det känns helt fantastiskt att kunna välkomna Emil Kruse till Västerås. Det är en riktigt modern målvakt som kommer från en fantastisk säsong i Västervik och han vill ju framåt. Han har ju redan varit och känt på SHL-spel också, säger Patrik Zetterberg till Västerås hemsida.

SKA ERSÄTTA SAMUEL ERSSON

Emil Kruse har tidigare i sin karriär representerat Rögle i SHL och i HockeyAllsvenskan har han spelat i Karlskoga, Södertälje och senast alltså Västervik. Västerås blir därmed hans fjärde HA-klubb i karriären.

– Han ville ha en stor roll hos oss och han kommer att bli viktig för oss under nästa säsong. När vi visste att vi skulle tappa (Samuel) Ersson så var det klart att vi behövde få in en etablerad målvakt som vi kan känna oss trygga med och där kommer Emil in.

Emil Kruse har skrivit på ett tvåårskontrakt med Västerås och kommer därmed att vara i klubben till säsongen 2020/21.