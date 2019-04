Daniel Olsson Trkulja vill ta en ledande roll i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand gick överraskande upp till SHL efter att slagit ut Mora i kvalet. Det innebär också att klubben behöver fylla på truppen med spelare. En av dessa, som redan är klar för nykomlingen, är Daniel Olsson Trkulja. Nu berättar nyförvärvet för hockeysverige.se om hockeybakgrunden, säsongen i Linköping och framtiden med Leksand.

– Först och främst ska jag försöka slå mig in och bli en etablerad poängspelare i SHL, eftersom som jag ser mig som en offensiv spelare. Vart det sedan tar mig får jag ta efteråt.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Några dagar efter att Leksand presenterat Olsson Trkulja som ny i klubben passade Hockeysverige.se på att stämma träff med honom på ett café nära hans gamla hemmaarena Hovet. Givetvis ville vi först veta vart namnet Trkulja kommer ifrån.

– Namnet är från Serbien. Farsan är därifrån, men han flyttade hit till Sverige då han var sex år. Han stod faktiskt i mål i Södertälje, men jag vet inte exakt hur länge, säger Olsson Trkulja med ett leende och fortsätter:

– Även han har haft hockeyintresse, men kanske inte lika stort som jag.

FOSTRAD I FLEMINGSBERG

Daniel Olsson Trkulja är från Älta, men stora delar av sin hockeyuppfostran som pojklagsspelare fick han i Flemingsberg.

– Jag började egentligen spela med Hammarby i deras hockeyskola. Det var Tomas Storm, Roffe Nordström och alla dom här som var ledare. Sedan gick jag till Flemingsberg när jag var tio eller elva år. Där spelade jag fram till juniorerna.

– Sedan gick jag till AIK och var där i fyra säsonger. Efter det vidare till Kallinge/Ronneby i Division 1. Det var tre roliga och lärorika säsonger där nere, mina tre första seniorsäsonger. Där lärde jag känna Joakim Dettner som hjälpte mig mycket med fysträningen. Han lärde mig hur man ska träna för att få ut maximalt av ishockeyn.

Efter spel i Kallinge/Ronneby fick han en ny chans att ta en plats i AIK:s A-trupp. Där fick han inledningsvis Peter Gradin och Thomas Fröberg som tränare. Senare samma säsong tog som bekant Peter Nordström över.

– Enligt mig hade jag tre fantastiska säsonger där. Jag tycker även det var två riktigt bra säsonger för föreningen där vi gick väldigt långt, men även spelade en väldigt bra hockey.

– Första säsongen i AIK, efter det att jag kommit tillbaka, var så där rent föreningsmässigt. Det var lite turbulent och vi gick inte så bra som många hade hoppats på. Vi fick ju kvala nedåt. Andra säsongerna kommer jag ihåg med glädje. Speciellt kvalserien mot Karlskrona även om det inte gick som vi ville. Det var roliga matcher och vi hade ett fantastiskt stöd på Hovet.

LAGKOMPISARNA I NHL ”SKA ALDRIG SÄGA ATT DET ÄR OMÖJLIGT”

Fyra av Daniel Olsson Trkuljas lagkompisar från tiden i AIK:s juniorlag, Mattias Janmark, Joakim Nordström, Rickard Rakell och Patrik Nemeth kom att hamna i NHL. Givetvis vill även Leksands nyförvärv en dag få chansen där, men han ser också realistiskt på hur stora chanserna det är för honom att en dag komma dit.

– Först och främst ska jag försöka slå mig in och bli en etablerad poängspelare i SHL eftersom som jag ser mig som en offensiv spelare. Vart det sedan tar mig får jag ta efteråt.

– Man ska aldrig säga att det är omöjligt, men gör man det bra i min ålder så ligger KHL och Schweiz lite närmare än vad just NHL gör.

Lockar i alla fall ett framtida utlandsäventyr?

– Ja, absolut. Det är också målet att göra det bra i SHL och sedan åka ut och se världen.

Efter första säsongen i AIK där det var en viss turbulens fick Daniel Olsson Trkulja Roger Melin som tränare.

– Första säsongen, jag tänkte väl lite på det där med turbulensen i klubben när jag inte var på isen och när vi var ute och reste snackades det lite. I övrigt tycker jag inte att det påverkade mig så mycket som person. Vi spelare fokuserade på att göra det vi skulle och spela så bra vi kunde.

– Det var tufft första månaderna för mig då jag kom till AIK och jag fick inte spela så mycket. Sedan tycker jag att det blev bättre och bättre. Med tanke på att det var min första säsong i Hockeyallsvenskan så tycker jag själv att jag gjorde en stabil och bra säsong och fick göra en del mål.

– Den säsongen var bra för mig för att komma in i Hockeyallsvenskan och turbulensen störde absolut inte mig hockeymässigt.

MELIN NY TRÄNARE ”GILLAR ROGER OERHÖRT MYCKET”

Sedan kom Roger Melin i bilden, hur upplevde du det?

– Jag gillar Roger oerhört mycket. Han är en trevlig människa och har en lite annan stil än många nya tränare. Roger är lugn, sansad och verkligen förklarar vad han menar. Han tar allt på ett lugnt, skönt och tryggt sätt.

– Han sprider ett lugn och jag tycker att det är otroligt viktigt att få in ett lugn i en grupp så alla drar åt samma håll.

Påverkades ditt val av Leksand av att Roger Melin är tränare där?

– Ja, såklart, lite grann. Jag vet vad jag får av Roger när det gäller personlighet. Dessutom vet Roger vad jag kan som hockeyspelare. Sedan är det inte sagt att jag kommer få chansen för det. Han vet ju faktiskt vilka de flesta spelare är.

Pratade ni med varandra innan du skrev på för Leksand?

– Nej, det gjorde vi inte. Däremot träffade vi varandra i Linköping då dom skulle till Tingsryd. Då stod vi och snackade ett tag, men vi pratade inte om något sådant. Vi snackade om säsongen och hur vi hade det. Jag gillar Roger skarpt och det fällde ett litet avgörande då jag skrev på.

Daniel Olsson Trkulja är inte speciellt överraskad över det jobb Roger Melin gjort på kort tid i Leksand.

– Nej, det är jag faktiskt inte. Som jag sa så vet jag vad han är för människa. Han har verkligen den här förmågan att sprida ett lugn i gruppen och få alla att prestera på sitt max. Roger var nog den perfekta tränaren att få in i det läget Leksand vad i.

– Att det sedan gick så pass bra som det gjorde, klart att det kanske inte var någon som hade trott det när dom låg där dom låg och hade nio raka förluster.

Blev du förvånad då Leksands sportchef, Thomas Johansson, hörde av sig och ville ha upp dig till Dalarna?

– Det startade ganska tidigt. Jag fick höra att dom hade kollat på någon match som jag spelat. Sedan fick jag veta av min agent att Leksand var intresserade, så just där och då det blev aktuellt var jag inte så förvånad.

FÖRVÄNTNINGARNA I LEKSAND ”VILL TA EN LEDANDE ROLL”

Det var inte heller aktuellt att Leksands nyförvärv skulle stanna i Linköping ytterligare en säsong.

– Niklas Persson meddelade redan någon månad innan att dom tänkte gå en annan väg. Det var också något jag hade känt på mig ganska tidigt.

– Jag har svårt att se att Linköping värvade mig som en defensiv spelare då jag kom från AIK. Första säsongen gick bra och dom var nöjda. Säsong två blev jag den defensiva spelaren. Jag och Dan Pettersson spelade mest boxplay av alla forwards i hela laget. Dessutom spelade jag i fjärdelinan under hela säsongen.

– Det var svårt för mig att se att Linköping skulle värva mig, av det dom sett i AIK, för att jag skulle spela boxplay. Sedan tycker jag personligen att det gick bra i den rollen jag fick samtidigt som jag någonstans förstår att dom också tyckte att jag gjorde det bra.

Är du besviken över att du inte fick en större roll offensivt?

– Klart att jag är det. Jag vill spela offensivt och att jag inte fick chansen till det är jag lite besviken på. Sådan är hockeyn och ibland är det bara att acceptera sin roll, jobba stenhårt utifrån det och hoppas att chansen kommer om man inte får den direkt.

– Det jag kan vara besviken på är att jag inte fick chansen att spela i en topp tre lina mer än tre byten i en match under säsongen. Sedan blev jag tillbakaflyttad till fjärdelinan eftersom vi hade mycket boxplay och det blev ryckigt i linorna. Det var nog också lätt att sätta mig och Dan i en fjärdelina eftersom vi spelade boxplay tillsammans och hela den biten.

Daniel Olsson Trkulja pratade även med AIK innan han bestämde sig för Leksand.

– Jag pratade med AIK, men egentligen är det Leksand som har varit alternativet hela tiden. Självklart, i Hockeyallsvenskan skulle AIK vara ett alternativ. Det är väl inget snack om det.

– När jag pratade med (Anders) Gozzi fick jag också svaren jag ville, men jag kände samtidigt att Leksand kändes rätt. När Leksand dessutom gick upp och jag fick chansen där och jag ville ta den. Det kändes som att skulle jag inte ta den så skulle jag ångra mig längre fram i karriären.

Vilka förväntningar har du på flytten till Leksand?

– Personligen har jag förväntningar på att jag ska göra en bra säsong och ta en ledande roll i laget. Jag vill, som sagt var, vara en offensiv spelare och hoppas kunna ta en plats i någon av topp tre linorna. Även få en plats i powerplay.

Hade du en offensivare roll under Roger Melins ledning i AIK?

– Ja, och han vet åtminstone vad jag kan. Sedan gäller det för mig att visa att jag ska ha en plats i en topp tre lina, powerplay och allt sådant.

– Det som är det stora målet för mig är att just ta den offensiva rollen och komma tillbaka till det spel jag vill spela och vara den hockeyspelare jag vill vara.

– Målet med laget, för mig personligen vill jag spela slutspel. Klart att det kommer bli tufft som nykomlingar, men jag vill spela slutspelshockey med Leksand. Det har varit otroligt tufft att inte få spela slutspel den här säsongen. Nu har jag tränat under tre veckor och bara fått kolla på hockey, vilket jag kan säga inte har varit så jätteroligt, avslutar 28-åringen Daniel Olsson Trkulja innan vi låter honom testa Leksandströjan för första gången.