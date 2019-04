Frölunda är klart för SM-final. Foto: Bildbyrån

Frölunda är klart för SM-final efter att man kört över Luleå på bortaplan. Slutresultatet skrevs 6-2 efter att Frölunda tagit en betryggande 4-0-ledning inför den tredje perioden.

– De är bättre i fyra matcher av fem, sa Luleås tränare Thomas Berglund till C More efter matchen.

Frölunda rivstartade matchen och efter 13 minuter fick man hål på Luleå när Anders Grönlund satte 1-0. Sedan trummade göteborgarna på. Man gjorde 2-0 innan första periodens slut och fortsatte överkörningen i den andra perioden. I den tredje fick Luleå in två mål, innan Anders Grönlund också fick avsluta målskyttet när han pricksköt in 6-2 i öppen kasse. Luleås tränare Thomas Berglund rosade Frölunda efter matchen.

– Frölunda har varit klart bättre än oss den här serien. Vi hade chansen i den första matchen när vi kom ikapp, men så förlorade vi i sudden. Någonstans där lyckades vi inte spinna vidare på något bra. De vinner klar rättvist i den här serien.

– De är bättre i fyra matcher av fem, sa Berglund till C More efter matchen.

DEFENSIVEN AVGJORDE FÖR FRÖLUNDA ”KOMMER MAN LÅNGT PÅ”

Frölunda har imponerat under slutspelet med sin skickliga defensiv. Många trodde på förhand att det var Luleås dito som var den mest effektiva, men göteborgarna har visat att deras också håller måttet.

– Offensiven har vi haft, nästan hela säsongen. Defensiven har varit framåt tillbaka, men från CHL, det går inte att blunda för, från den finalen och framåt så är vi ett annat lag utan puck. När vi kombinerar de sakerna är vi bra, sa Joel Lundqvist till C More efter matchen.

– En bra defensiv kommer man långt på, vi ser vilka omställningar vi får.

Nu får Frölunda avvakta det andra semifinalmötet för att se vem man ställs mot. Antingen inleder man borta mot Färjestad eller hemma mot Djurgården. Söndagen den 21 april börjar finalserien.

Luleå – Frölunda 2–6 (0-2, 0-2, 2-2)

Luleå: Lundeström, Emanuelsson

Frölunda: Grönlund (2), Hjalmarsson, Friberg, Lasch, Fagemo