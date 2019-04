Filip Larsson har skrivit ett treårskontrakt med Detroit. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Han har gjort succé under sin debutsäsong i den amerikanska collegehockeyn. Nu belönas den svenske JVM-målvakten Filip Larsson med ett treårskontrakt med Detroit Red Wings.

Den 20-årige målvakten inledde sin karriär i Boo HC och gick sedan vidare till Djurgården, där han spelade i J18 och J20. Under fjolåret var han också med i Sveriges JVM-lag. Inför säsongen 2017/2018 flyttade han över till Nordamerika för att spela med USHL-laget Tri-City Storm.

Under årets säsong har Larsson gjort stor succé i sitt nya lag University of Denver. Efter att han inlett säsongen skadad har han klivit fram och blivit en av Denvers viktigaste spelare. Han har en räddningsprocent på 93 % och toppade dessutom formen till slutspelet, där svensken var en stor anledning till att Denver kvalificerade sig för Frozen Four, där de fyra bästa universitetslagen gör upp om titeln. I slutspelet fram till Frozen Four hade han en räddningsprocent på hela 98,1 %.

TREÅRSKONTRAKT MED DETROIT EFTER MONSTERFORMEN

Larsson draftades 2016 av Detroit i sjätterundan som 167:a totalt. I dag meddelade Detroit Red Wings att man skrivit ett kontrakt med svensken. På sin lagsida skriver man bland annat om svenskens bedrifter under slutspelet med Denver, men också om att Larsson vann pris för bästa målvakt i USHL under sin första säsong i Nordamerika.

Kontraktet med Detroit sträcker sig över tre år och börjar säsongen 2019/2020.