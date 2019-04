Dick Axelsson. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

I fjol var han fansens favorit i Karlstad. I kväll skickade Dick Axelsson hem samma fans i stor besvikelse. Med sitt 2–1-mål sköt han Djurgården till SM-final.

– Jag fick lite härliga puckar och bra lägen. Då blir det mål, säger han efter 4–1-segern som innebär ett möte med en annan tidigare arbetsgivare i finalen, Frölunda.

Släkten är värst – och mest ohyfsad.

Dick Axelsson har tillbringat många fina säsonger i Löfbergs Arena och svarat för ett och annat mål i Färjestads tröja genom åren. Efter fjolårets stora succé i Karlstad valde han dock att vända hem till Stockholm och återvända till Djurgården.

Det var med sin nya klubb han under torsdagskvällen krossade Färjestads drömmar om en SM-final mot Frölunda. Efter två övertygande FBK-segrar i finalmatch fem och sex orkestrerade Dick Axelsson tillsammans med parhästen Sebastian Strandberg lagets 4–1-seger i match sju.

– Vi tar oss själva i kragen och steppar upp i match sju. Vi gör två otroligt dåliga matcher innan dess, men det är små marginaler i hockey och det rinner i väg. I dag var det verkligen att gör vi det vi ska så vinner vi, säger Axelsson efter att ha varit med om att bärga finalplatsen.

MÄNGDER MED TITLAR

Som spelare har 31-åringen hunnit skaffa sig en hel del rutin av att vinna. Han har två SM-guld med FBK, ett VM-guld med Tre Kronor och vann dessutom schweiziska mästerskapet under sin sejour i Davos. De erfarenheterna hade han nytta av i match sju.

– I ett slutspel betyder inte förra matchen något dagen efter. Man börjar på ny kula, det är nya förutsättningar och ny dag. Många av oss har spelat så länge att det är ganska enkelt att gå ut och ha kul, säger Dick Axelsson som har presterat bättre hockey i Karlstad än i Stockholm under semifinalserien.

– Buropen gör en starkare. Nja, men i dag var en sådan match där jag fick mycket lägen och mycket puck och det är det jag är bra på. När jag inte har så mycket puck då är jag inte så bra därute. Nu kom jag in i matchen bra och hade kul.

Kemin med Sebastian Strandberg har varit påtaglig sedan tränaren Robert Ohlsson satte dem i samma formation. På torsdagen hade de tre poäng vardera och förtjänade i allra högsta grad epitetet matchvinnare.

– En fantastiskt klok människa och center, säger Axelsson om Strandberg.

– När han pangar in 3–1-målet är det mycket som släpper i kroppen. Då njuter man. Man vill inte leda med bara 2–1 när det är två minuter kvar så det är lika bra att han gör det där målet. Men det var en rätt bra pass han fick också…

”GUBBHÖRNET FINNS ALLTID LEDIGT”

Axelsson satte själv matchvinnande 2–1 genom att hänsynslöst utnyttja defensivt slarv från hemmalagets sida.

– Klassiska gubbhörnet, ler han när han ombeds beskriva målet.

– Det blir ett litet hopstöt när de ska chippa ut pucken och sånt ska man inte göra i hockey, utan man ska hålla den längs isen. Jag får den rätt turligt och deras back täcker målvakten lite. Då finns gubbhörnet alltid ledigt.

Nu väntar ännu en gammal arbetsgivare i finalen. Dick Axelsson representerade Frölunda i två säsonger mellan 2012 och 2014.

– Där hade jag en bra tid. Det är ett otroligt bra hockeylag och det kommer att bli en otroligt bra SM-final.

Hur gör du för att ladda om inför finalen redan på söndag?

– Är det redan då? Jaha. Ja, då får man njuta i bussen hem, ha en dag ledigt och sedan träna igen och göra det man älskar. Det är kul med hockey just nu.

