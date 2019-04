Karl Henriksson stod för fyra poäng när Småkronorna besegrade Lettland. Foto: Bildbyrån

Karl Henriksson var stor segerorganisatör när Småkronorna kunde ta sin första seger i hemma-VM. Frölundatalangen stod för två mål och två assist i 5–2-segern.

– Det är alltid skönt att det lossnar. Jag vill vara en offensiv kraft att räkna med, säger Henriksson till hockeysverige.se.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett revanschsuget Småkronorna som kom ut till Långfredagens match mot Lettland. Efter förlusten mot USA i premiären ställdes Magnus Hävelids mannar mot ett, på papperet, betydligt mindre namnkunnigt lag än amerikanarna i Lettland.

Trots stor Sverige-dominans under matchinledningen var det Lettland som kunde göra matchens första mål efter att Patriks Zabusovs prickat in ett friläge bakom Jesper Wallstedt i Sverigemålet. Sverige kunde till slut vända och vinna matchen, men segern satt långt inne.

– Ja, det blev lite onödigt spännande, säger Småkronornas forward Karl Henriksson till hockeysverige.se

– De spelade väldigt enkelt och körde mycket på kontring. Men samtidigt gjorde vi allt vi kunde för att vinna idag och det hårda jobbet lönade sig i slutändan.

För Henriksson, som är en del av Sveriges förstakedja tillsammans med Alexander Holtz och Lucas Raymond, blev det fyra poäng (2+2) i 5–2-segern.

– Det är klart att jag är nöjd med det. Sen får jag väl tacka Lucas (Raymond) och Max (Wahlgren) för passningarna. Det är lätt när man får såna bra passningar, så det är dem jag får tacka.

FICK IGÅNG POWERPLAY-SPELET

Henriksson hade bud på mål redan i premiären mot USA, men gick då mållös av isen. Efter fredagskvällens match var det av förklarliga skäl en aning lättad 18-åring.

– Det är alltid skönt att det lossnar. Jag vill vara en offensiv kraft att räkna med, samtidigt som jag vill bidra med annat också. Men vår kedja ska bidra i offensiven, så det är skönt att det lossnar idag.

Båda Henrikssons mål kom i spel i numerärt överläge. Totalt gjorde Sverige fyra av sina fem mål i just den spelformen.

– Det är jätteviktigt i turneringar att spelet i numerärt överläge fungerar. Vi hade några lägen även igår mot USA men då ville pucken inte riktigt in. I dag satt den, så det var skönt. Det släpper lite spärrar, kanske. Man försöker inte tänka på det, men det är klart att det hjälper när puckarna börjar trilla in, säger Henriksson.

I morgon är Småkronorna spellediga, innan man ställs mot Slovakien på söndagskvällen.