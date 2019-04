Fredrik Söderström gläds åt både Leksands och Oskarshamns SHL-avancemang. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Med goda resultat tränar han sin hockey i Norge för tillfället, men det betyder inte att Fredrik Söderström släppt kontakten med svensk hockey. Den här säsongen fick 41-åringen från Leksand se två klubbar som betyder mycket för honom ta klivet upp till svensk ishockeys finrum.

– Jag var stolt och väldigt glad. Jag känner absolut inget ”varför skedde inte det här då jag var där?” säger Söderström till hockeysverige.se.

Under våren har SHL-kartan ritas om. Ett helt nytt lag och ett nygammalt har tagit klivet upp i vår högsta serie. Som bekant pratar vi om Oskarshamn och Leksand. En som känner klubbarna ganska väl är Storhamars guldtränare förra säsongen, Fredrik Söderström. Han coachade Oskarshamn under sex säsonger. Dessutom är han fostrad och uppväxt Leksand.

Hans pappa Dan Söderströms tröja hänger i taket på Tegera Arena. Brodern Johan har spelat drygt 20 elitseriematcher för klubben. Lägg därtill att om vi drar ut släktbanden rejält åt olika håll så kan vi få till att han är släkt med båda Leksandbackarna, Axel Bergkvist och Mattias Nilsson.

Hockeysverige.se träffade Fredrik Söderström i påsksolen i utkanten av Leksand för en längre intervju. Men den längre intervjun får ni vänta några dagar på, men redan idag ska ni få ta del av Herr Söderströms (som han kallar sig på Twitter) tankar om sina tidigare klubbars avancemang till SHL.

– Oskarshamns insats är jag full av beundran över – den är smått sensationell, vilket jag tror att jag delar med alla som tycker och tänker, säger Fredrik Söderström med ett leende som visar att han är riktigt stolt och ärligt glad över sin tidigare klubbs prestation.

– Samtidigt finns det en rimlighet i det. Jag var tidigt med att hylla Oskarshamn för det klubben har gjort, men jag är noga att understryka att jag inte tar någon ära och heder av dom.

OSKARSHAMNS RESA GER HOPP

Fredrik Söderström kom själv till Oskarshamn 2011 från Olofström och lämnade klubben 2017.

– Det jag fick vara med om i Oskarshamn var att komma till en klubb som var instabil. Det hade varit turbulenta år och man hade förbrukat väldigt många sportchefer, tränare och spelare.

– Under åren jag och Roger Jönsson var där blev det en mer solid klubb. Vi fick vara med om att stabilisera det spelmässiga lite grann och stoppa flödet lite grann även om vi då också hade många spelare ut och in.

– Det som jag menar är Oskarshamns styrka och fördel som gett betalt nu är människorna runtomkring. Man har haft en klubbledning som varit den samma under många år. Om vi var i tuffa eller svåra situationer satte dom aldrig press på mig. I stället frågade dom ”hur kan vi hjälpa till”.

– Över tid föder den kulturen trygghet som gjort att man den här säsongen, med väldigt kompetenta tränare och duktiga spelare, hittade ett sätt att ta sig hela vägen och blir odödliga.

Förre Oskarshamns-tränaren tycker också att det är kul för svensk hockey att klubben tagit sig upp SHL.

– Jag tycker att det är extra kul när det rörs om i grytan. Oskarshamn är inte det lag som drar på bortaplan eller får dom stora rubrikerna, men dom har bevisat att det är möjligt i en tid då många gärna pratar om att det är stängda dörrar.

– Det är inga stängda dörrar och jag förstår inte att vi hamnat där igen, att vi tror det. Det måste vara samma människor som drar igång det snacket varje säsong. Det räcker att titta på facit för det sker nästan alltid förflyttningar. Att det nu är två lag som gått upp är lite ovanligare.

– Jag tror Oskarshamns resa den här säsongen skänker lycka till så många klubbar, spelare och tränare. Man ser att det är möjligt.



Fredrik Söderström tror att Oskarshamns resa kan skänka hopp till andra klubbar i jakten på SHL-glansen. FOTO: Ronnie Rönnkvist

”FASCINERAD ÖVER ATT OSKARSHAMN HAR LYCKATS”

Hur känns Oskarshamns avancemang i ditt hjärta?

– Jag var stolt och väldigt glad. Jag känner absolut inget ”varför skedde inte det här då jag var där?” Då var vi inte nära på något sätt och vi hade inte heller rätta sportsliga förutsättningarna. I alla fall inte som jag upplevde det.

– Nu har det stabiliserats och jag är fascinerad över att Oskarshamn har lyckats. Jag ska resa ner dit under våren och krama om en himla massa människor eftersom jag tycker att det är kul och att dom gjort det imponerande på alla sätt.

Fredrik Söderström tror Oskarshamn kommer göra ett bra jobb i SHL, men också att det kommer också bli en riktigt tuff resa för smålänningarna.

– Nu kommer problemen. Det ska man också vara ärlig med. Jag vet att det är, i sammanhanget, liten organisation, men samtidigt är den väldigt tajt.

– Jag tror att det finns, som jag ser det, förutsättningar för att faktiskt klara av det här. Bakom det här lilla finns det också skickligt folk som kommer klara det. Jag vet också hur den sportsliga verksamheten påverkas. Plötsligt ska Oskarshamn vara med i en miljö och slåss mot lag som man tidigare bara drömt om att spela mot. Det ska upp med juniorverksamheten och så vidare.

– Oskarshamn måste, från mitt lilla perspektiv, våga tänka mer är en säsong framåt. Det är inte bara att sätta sig, spänna fast säkerhetsbältet och hoppas att man överlever nästa säsong. Man måste också våga titta vad det här gör med klubben.

– Sedan är det befriande att man slipper arenakraven och det här som hade kunnat bli klubbens fall. Alltså det helvetet som Karlskrona och andra klubbar har fått gå igenom.

Det finns också andra viktiga varningsklockor som ringer enligt Fredrik Söderström.

– Först och främst är det med stor nyfikenhet jag ska följa Oskarshamn. Sedan ser vi, vilket är viktigt att poängtera, att Jonas Engström, som jag var med om att ta dit och som är en fantastisk person och solid ledare på isen, väljer Växjö. Det här högst sannolikt inte för pengar och glamour.

– Även om Oskarshamn och Växjö är i samma liga pratar vi förutsättningar som är enormt skilda. Man måste förstå att dom som var med och gick upp inte för evigt kommer stå där med mössan i handen och vara tacksamma. Så ser idrotten ut idag och det kommer slå lite mot Oskarshamn.

BEHÖVER INTE SKÄMMAS FÖR KLUBBSYMPATIERNA

Fredrik Söderströms så kallade moderklubb är Leksand, vilket var den andra klubben som tog steget upp i SHL.

– Jag behöver inte skämmas längre för att säga att jag har sympatier för Leksand. Det har jag alltid stått för och det vore konstigt om jag inte hade sådana sympatier då vi sitter här i vackraste av miljöer och pratar om alla hockeymänniskor som bor i gårdarna runt om här.

– Avancemanget var framförallt för alla andra människor här upp. Jag har en familj och bekanta som var oerhört lyckliga. Alla här gläds åt det.

– Sedan har Leksand alla förutsättningar sett till arena, supportrar och hela paketet som gör att dom kanske har lättare över tid att hitta en etablering. Men Leksand ska nog också fortsätta vara ödmjuka för det kommer att bli tufft.

– På så vis är det en fascinerande säsong, vilket jag fick till mig på slutet i norsk hockey och i media där, att det var häftigt för Oskarshamn och Leksand. Nu var det bara guldet Norge kvar, vilket var det viktigaste för mig. Nu tog vi inte det den här gången, men det förtar inte glädjen för Leksand och Oskarshamn.

Trots att, eller tack vare, Fredrik Söderströms stora hockeyhjärta sved det hos honom att se förlorarna i matchserien mellan Leksand och Mora.

– När jag såg bilderna från Leksands avgörande kunde jag känna med Mora. Jag har sett det på nära håll här i Leksand och vet hur förödande det kan vara.

– Människorna som där och då stred för Mora, trots det som sker, ska man ha respekt för även om jag är leksing. Jag tycker det var fint att Jon Knuts och dom här var så att säga stora stunden och skänkte en tanke till Mora.

Vi kommer få se matcher mellan Oskarshamn och Leksand nästa säsong, men vilket lag kommer du hålla på då?

– (Skratt) När jag var i Oskarshamn var det såklart dom som gällde. Det är ganska skönt att få vara neutral. Ibland får jag försöka förklara för folk att när jag går på hockey kan jag ha sympatier, men jag står sällan med matchtröja på och jag rycks inte heller med.

– Jag brukar svara, för att göra lätt för mig, att jag håller på det lag jag jobbar för. Det är mitt enkla svar.