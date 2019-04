NHL-förstärkning kliver in i Tre Kronor redan nu

Övriga spelare som kliver in i truppen är Luleås trio Jesper Sellgren , Emil Larsson och Isac Lundeström liksom Färjestads forward Joakim Nygård .

Bratt finns med i den trupp som ska ta sig an Finland i två landskamper 25 och 26 april.

Under långfredagen meddelade Tre Kronor vilka NHL-spelare som ansluter till VM . Jesper Bratt var en av dessa spelare. Han kommer från ett skadeuppehåll och ges nu möjligheten att spela sig i form med landslaget inför den stundande turneringen i Slovakien.

Jesper Bratt blir första NHL-spelare att kliva in i Tre Kronor inför VM. New Jersey Devils-forwarden är en av spelarna är uttagen till veckas dubbellandskamp mot Finland.

