Cristopher Nihlstorp kan lämna Malmö för spel utomlands. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Malmö har kanske haft det bästa målvaktsparet i SHL de senaste tre åren med Oscar Alsenfelt och Christopher Nihlstorp. Nu verkar det dock som att duon kommer att splittras. Enligt Mr. Madhawk ska Nihlstorp ha lockat intresse från utlandet.

Efter tre säsonger i moderklubben Malmö Redhawks ser det nu ut som att Christopher Nihlstorp kommer att lämna klubben. Han har fått agera backup till Oscar Alsenfelt under hela sin tid i Malmö och ska nu testa lyckan utomlands.

Enligt uppgifter till Mr. Madhawk uttryckte Nihlstorp en önskan om att lämna Malmö tidigare under säsongen endast för att senare ändra sig. Det var då för sent då klubben istället ska vara villiga att satsa på norrmannen Lars Volden som andramålvakt. Volden har redan hoppat in ett par gånger och gjort det bra för Malmö.

KAN LÄMNA FÖR ÖSTERRIKE ELLER TYSKLAND

Norrmannen har inte presenterats av Malmö men det förväntas att han kommer att göra det inom en snar framtid. Trots att Nihlstorp har ett år kvar på sitt kontrakt med Skåneklubben så jobbas det på en lösning för att 35-åringen ska ha en annan klubb att spela i nästa säsong.

Nu verkar en lösning vara nära. Mr. Madhawk uppger att två klubbar har visat intresse för Malmösonen. Graz 99ers i Österrike och Eisbären Berlin i DEL, Tyskland, ska vara klubbarna som är ute efter Nihlstorp.

Graz satsar mycket på svenska spelare och ska gärna vilja ha Nihlstorp som sin målvakt. Detta då att de tappade två svenska målvakter efter årets säsong när Robin Rahm och Simon Rönning lämnade den österrikiska klubben.

Christopher Nihlstorp är en väldigt rutinerad målvakt med nio SHL-säsonger i ryggen. Han har vunnit SM-guld två gånger, 2011 med Färjestad och 2015 med Växjö.