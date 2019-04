OKLAR FRAMTID. Eddie Läcks höftproblem hindrar honom från att ta ett beslut om framtiden. Foto: Bildbyrån

Det har spekulerats i att hans framtid skulle kunna finnas i Leksand. Själv har Eddie Läck ett mycket tuffare beslut framför sig. Efter flera år av höftproblem kämpar han som bäst för att över huvud taget kunna fortsätta spela ishockey.

– Jag vet att du kommer fråga om lag och allt sådant, men jag kommer inte sajna upp mig på något innan jag vet till hundra procent att det här kommer fungera, säger målvakten till hockeysverige.se.

LÄS ÄVEN: ”En jättebra målvakt vi gärna skulle se i Leksandströjan”

2017 var Eddie Läck med och vann guld för Sverige. Sedan dess har det varit två brokiga säsonger för rospiggen från Norrtälje.

Säsongen 2017/18 spelade han totalt åtta NHL-matcher för Calgary respektive New Jersey. Övrig tid tillbringade han i AHL. Den här säsongen har varit ännu tyngre för Läck. Totalt blev det bara sex matcher med Binghamton i AHL innan en höftoperation stoppade honom från vidare spel i år.

Nu spekuleras det i om han ska spela i Sverige kommande säsong. Härom dagen ryktades det att Leksand var intresserade av att få hem 31-åringen till Dalarna, där han representerade klubben i Hockeyallsvenskan mellan 2007 och 2009.

Men i nuläget är det ingenting som är aktuellt för Eddie Läck. Medan andra funderar på VAR han ska spela funderar han själv på OM han ska kunna spela.

– Ska jag vara ärlig vet jag inte åt vilket håll jag tittar. Jag tar det lite som det kommer. Det var jättekul att Leksand gick upp och allting. Jag fick en massa av artiklarna om att jag var aktuell skickade till mig härom dagen, men det är ingenting jag tänker på ännu, poängterar han när hockeysverige.se får en intervju med målvakten.

– Jag har faktiskt inte börjat tänka i dom banorna ännu. Först och främst vill jag bli frisk innan jag tar något beslut.





Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

INLEDDE I NHL

Den här säsongen var han egen förhoppning att han skulle kunna spela i NHL igen. Det började ändå bra. När New Jersey Devils inledde säsongen med att möta Edmonton Oilers i Scandinavium fanns Eddie Läck i båset som reserv bakom Keith Kinkaid.

Roligare än så blev det emellertid inte.

– Den här säsongen? Jag vet inte vad jag ska säga om den, men den var ganska kort, säger han med ett lätt skratt.

– Jag har känt länge att jag har haft problem med höften och jag har försökt rehaba och vrida det fram och tillbaka. Nu har jag gått med det här så pass länge att det blivit lite värre hela tiden. Förra säsongen missade jag sex veckor på grund av höfterna.

Även i början av den här säsongen fortsatte problemen.

– Nu gjorde jag illa mig direkt i början av den här säsongen. Det var samma igen och då pratade vi om i fall jag skulle rehaba sex veckor igen. Sedan kanske det bara håller i en, två eller tre matcher. Det kändes inte som att det var värt det utan jag tog smällen direkt för att kunna känna mig hundra.

– Jag har inte känt mig hundra på många år och jag var ganska less på att chansa där ute. Det var så tankarna gick då vi bestämde oss för operation.

”DET JAG FORTFARANDE ÄR LITE OROLIG FÖR…”

Operationen gick bra, men det finns inga garantier för att resultatet blir bra i slutändan. Eddie Läck erkänner att han inte vågar ta ut något i förskott.

– Nu mår jag bra och rehaben går helt enligt planerna. Det jag fortfarande är lite orolig för är hur kroppen ska reagera då jag går på is och kör varje dag. Kroppen brukar kännas ganska bra under sommaren, men så fort jag ökar dosen, spelar mycket matcher och har många träningar, då brukar jag få en reaktion.

– Jag är väldigt försiktig med allting just nu. Jag vet att du kommer fråga om lag och allt sådant, men jag kommer inte sajna upp mig på något innan jag vet till hundra procent att det här kommer fungera. Att jag kommer kunna spela utan smärta och ge hundra procent i stället för att bara försöka ta mig igenom det.

Hur svarar höfterna på vanlig fysträning?

– Det brukar vara lugnt. Normalt sett brukar jag känna mig bra på sommaren. Det är inte heller något jag har något problem med nu heller. Det är även några grejer som känns mycket bättre nu än innan, så jag har stora förhoppningar att jag ska kunna spela igen.

– Men, som sagt var, jag vill inte sajna upp mig på någonting innan jag vet att jag är hundra procent. Jag vill inte sätta ett lag i den positionen där dom räknar med mig, sedan kan jag inte spela.

Du har haft en del skador genom åren, men alltid kommit tillbaka, har du aldrig haft tankarna på ”Nu skiter jag i det här snart”?

– Jag har alltid gillat hockey så mycket och haft så jäkla kul då jag varit med, men klart att det här yrket sliter på kroppen.

– Först och främst, att jag gjorde den här operationen just nu var att när jag kommit upp i den här åldern har jag börjat tänka på hur jag kommer må då jag inte spelar hockey. Jag vill inte få några men för resten av livet. Det var en av anledningarna till att jag gjorde operationen så pass tidigt.



Eddie Läck i Leksands kasse 2008. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

”EN DEL AV SPORTEN”

Har det tagit mycket på dig mentalt att få dom här käftsmällarna som skadorna inneburit?

– Jag måste ändå säga att operationer och skador är en del av sporten och att vara elitidrottare. Det som tagit mest på mig är att jag velat så mycket, men inte kunnat få ut det.

– Så fort jag känt mig lite bra har jag fått bakslag och varit tvungen att vrida höften på ett annat vis för att ens kunna åka skridskor. Det har blivit ett extra moment hela tiden istället för att ”nu ska jag bara stoppa pucken”. Nu har det varit ”först ska jag göra det här, sedan ska jag stoppa pucken”. Det är vad som varit jobbigast för mig.

– Jag har alltid varit en målvakt som spelar mycket med känsla och att kunna kriga där ute. På något vis har jag kommit ifrån det lite och det har blivit för mycket tänkande där ute. Det har inte fungerat för mig.

Hur känner du kring en tidsplan där du kan ta beslut om att det fungerar att spela och då kan börja se framåt?

– Jag kommer börja åka skridskor inom några veckor. Sedan får vi se, men jag tror att jag måste upp någorlunda doser, alltså fyra, fem gånger i veckan, innan jag vet exakt hur det kommer gå. Jag är några månader därifrån i alla fall och inte riktigt där ännu.

”ORÄTTVIST FÖR LAGEN SOM ÄR INTRESSERADE”

När det kommer till framtiden är den ett oskrivet blad. Världsmästarmålvakten är inte främmande för att stanna i USA eller Kanada och spela kommande säsong om den möjligheten skulle dyka upp.

– Nej. Kommer jag tillbaka och allt känns bra då kommer jag lägga förslagen på bordet och inte sålla bort någonting i förhand. Då får vi se vad olika lagen står och har för mål.

– Att sajna upp något nu skulle vara mer orättvist för lagen som är intresserade.

Eddie, du kommer väl tillbaka?

– (Skratt) Ja, det hoppas jag. Många grejer känns bättre nu, så jag är hoppfull. Samtidigt har jag varit i den här positionen tidigare så jag vill inte vara för hoppfull innan jag vet att det fungerar.