Joel Kellman Foto: Bildbyrån

Enligt initierade Renaud Lavoie lämnar Joel Kellman Brynäs för spel i San Jose Sharks.

Joel Kellman lämnar som väntat Brynäs. Det har talats om att han jagats av både KHL- och NHL-klubbar och nu blir det alltså en flytt över Atlanten för den så skicklige landslagscentern.

Enligt TVA Sports Renaud Lavoie har San Jose skrivit ett tvåvägskontrakt med 24-åringen, som därmed för första gången kommer spela hockey i ett annat land än Sverige. Kontraktet är ettårigt.

HAMNAR I EN SVENSK-KOLONI

Joel Kellman ledde Brynäs starka förstakedja under säsongen och noterade 16+18 på 45 matcher under sin första, och förmodligen enda, säsong i klubben. Han kom till Brynäs från spel i moderklubben Karlskrona och jagades redan då av en mängd SHL-klubbar. Under den gångna säsongen tog han ett steg till och fick chansen i landslaget.

Nu kommer alltså nästa steg för Kellmans del. Han kommer spela i det nya svensklaget San Jose, där det idag finns ett gäng blågula inslag. Ett par av dem, som Erik Karlsson och Gustav Nyquist, har dock utgående kontrakt. Utöver dem finns Marcus Sörensen, Melker Karlsson, Tim Heed och halvsvensken Joakim Ryan i laget.

En centerplats kan komma att öppna sig till nästa säsong då det är oklart om legendaren Joe Thornton spelar vidare eller avslutar sin karriär.

När det gäller Brynäs riskerar de även att tappa Jesper Boqvist till NHL.