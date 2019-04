Johan Lundgren följer med Kristianstad upp till allsvenskan. Foto: Bildbyrån

Kristianstad förlänger kontraktet med Johan Lundgren. Den HockeyAllsvenskan nykomlingen får därmed behålla en av sina bästa poängplockare från kvalspelet.

Forwarden fick sitt stora genombrott under säsongen som gick. 23-åringen från Jonstorp stod för 30 poäng i grundserien samt totalt 19 poäng i Play Off och kvalserien. Poängantalet i kvalet var delat bäst i laget med Viktor Löfstedt. Lundgren anslöt till Kristianstad från Kalling/Ronneby inför säsongen som nyss avslutats.

– Vi måste vara villiga att underkasta oss ett hårt arbete såväl på som utanför isen under både träning och match för att fortsätta vara den maskin vi varit i Hockeyettan, säger Lundgren till Kristianstads hemsida.

Kristianstad tog sig upp till HockeyAllsvenskan efter att ha slutat tvåa i kvalserien före Almtuna. Laget har i skrivande stund åtta spelare på kontrakt till nästa säsong.