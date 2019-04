DEJA VU. Johan Gustafsson fick ännu en gång göra entré i ett slutspel efter att kollegan skadats. Förra gången slutade det med SM-guld. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld

Ännu en gång hamnade den omilda behandlingen av målvakter i fokus. Johan Mattsson utgick skadad efter en incident i första perioden. Precis som i SM-finalen 2016 gjorde det att Johan Gustafsson fick göra entré.

– Det är slutspel, det är tufft och tajt, sade han om det fysiska spelet mot målvakterna efter 5–2-segern i Scandinavium.



LÄS ÄVEN: Bodin – Släpp fångarne loss – det är vår!

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Johan Mattssons 27-årsdag blev en trist historia. Sent i den första perioden knuffade Jakob Lilja in backen Jacob Moverare i Frölundamålvakten som blev liggande länge och väl.

Han fullföljde den första perioden, men återfanns inte mellan stolparna när den andra startade.

– Statusen är att han är skadad och inte kunde fullfölja matchen. Målvakternas säkerhet har vi diskuterat hela säsongen och det har varit highlightat i flera år. Det får vi lämna till situationsrum och dylikt att at avgöra, sade Frölundas tränare Roger Rönnberg efter matchen.

– Jag tror inte att Djurgården har en plan att gå in och skada målvakter, det tror jag absolut inte. Det är slutspelshockey och är hård ishockey in mot kassen och det ska det vara. Det vill inte jag sitta och lipa om. Det är upp till domare, situationsnämnd och disciplinnämnd att sätta en ribba för vad som är okej.

Det fanns dock en viss upprördhet över situationen och Mattssons skada. Frölundastjärnan Ryan Lasch var en av dem som inte var nöjd.

– Inför slutspelet sa de att de skulle skydda målvakterna och vara riktigt hårda. Men varken i vår serie eller andra serier har de gjort vad de lovat. Det är olyckligt, tycker han.

Johan Gustafsson, som ersatte Mattsson, fick själv en smäll av Dick Axelsson i andra perioden. Men han ser liksom Rönnberg det som en del av spelet.

– Det är slutspel, det är tufft och tajt. Det var ingen fara alls, säger han med en axelryckning.

REDO FÖR FINALMATCH 4

Han konstaterar att många av situationerna är oundvikliga och att det finns fall där de egna lagkompisarna är skyldiga till att det blir kontakt.

– Man får ta upp det med sina egna backar så att de skyddar en så gott det går. Samtidigt går inte det ibland, utan de försöker med näbbar och klor att förhindra att det blir mål.

Gustafsson ersatte Mattsson när det rann i väg i 1–5-förlusten i Globen senast. Han har också tidigare erfarenhet av att hoppa in i kritiska lägen. När Frölunda vann SM-guld för tre år sedan ersatte han skadade Lars Johansson i slutspelet.

– Absolut, det är klart att man tar med sig alla erfarenheter man är med om genom karriären. Det leder fram till saker. Samtidigt med de sista sex minuter i sista matchen, de betyder också mycket.

– Det gäller att vara förberedd, både mentalt och ha isvana genom att ha gjort de extra isträningarna när laget återhämtar sig mellan matcherna. Jag tycker att jag hade gjort mitt för att vara redo i dag.

Nu tyder mycket på att han kan få göra sin första match från start i årets slutspel när lagen möts igen på Hovet på lördag.

– Jag förbereder mig för varje match och kommer att vara redo för den också, slår han fast.