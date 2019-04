TUNG FÖRLUST. Robert Ohlssons Djurgården klarade inte av att följa upp den fina insatsen i Globen med en ny stormatch. Foto: Bildbyrån

Upp som en sol i finalmatch två.

Ned som en pannkaka i finalmatch tre.

Ännu en gång var det utvisningarna och spelet i boxplay som sänkte Djurgården.

– Vi behöver spel fem mot fem i den här serien, säger tränaren Robert Ohlsson efter 2–5-förlusten i Scandinavium.

Det var ombytta roller när finalserien mellan Frölunda och Djurgården återvände till Göteborg i går kväll. Efter att Djurgården dominerat finalmatch två i Globen med eftertryck var det Frölunda som visade var skåpet skulle stå i match tre.

Djurgården hade 1–1 efter första perioden, men efter pausvilan drog Frölunda i från via två snabba mål. Det var något gästerna aldrig riktigt lyckades hämta sig ifrån.

– Inte ett orättvist resultat. Det är ett lag som är bättre än det andra i dag. De vinner fullt rättvist, konstaterade Djurgårdens tränare Robert Ohlsson efter att hans lag hamnat i 1–2-underläge i finalserien efter 2–5 i baken.

Ohlsson var självkritisk efter nederlaget. Medan Frölunda var uppenbart revanschsugna efter sin platta prestation i Stockholm senast hamnade hans eget lag på hälarna.

– Jag tror att Roger (Rönnberg) hade gjort ett bättre jobb än jag att få sina spelare att vara passionerade och desperata och fullt ut i tävling och fullt ut i att spela ishockey, säger han.

– Jag tycker att de är otroligt aggressiva, extremt skridskostarka. Jag gillade mycket av det jag såg av det röda laget. Det påminner mycket om vår Globenmatch. Jag behöver göra ett bättre jobb inför lördagens match, för så där vill jag att mitt lag ser ut på lördag.

”VI BEHÖVER GÖRA DET BÄTTRE”

Spelet i numerärt underläge fortsätter att hemsöka Djurgården i den här finalserien. Efter tre nya powerplay-mål för Frölunda har stockholmarna nu släppt in sex mål i boxplay – på tre matcher. Att undvika utvisningar framgent blir därför en stor nyckel för laget.

– Jag gillar när vi spelar fullt ut i närkampsspelet, framför allt när vi gör klart ute vid sargerna. Men vi får titta lite på det för vi blir straffade i många situationer vid just sargspelet. Vi behöver spela fem mot fem i den här serien, konstaterar Robert Ohlsson.

Han var av förklarliga skäl inte nöjd med hur hans mannar hanterade spelet med en man mindre.

– I boxplay är det klart att det inte är bra när vi släpper in så mycket mål. I dag släpper vi in tre mål. Första målet är det enda godkända vi släpper in. Det är en oskymd målvakt, men en täckande djurgårdsspelare (Petteri Wirtanen) som får pucken på sig så att den studsar in, men andra målet är det Joel (Lundqvist) som får insticket från (Ryan) Lasch. Det kan inte vara en hemlighet för någon i ligan att Lasch gillar att spela det insticket till Joel. Vi behöver göra det bättre.

Djurgården har totalt släppt in 18 mål i numerärt underläge under slutspelet – och bara dödat 64 procent av lägena man haft emot sig. Det är sämst av samtliga lag som deltagit i 2019 års SM-slutspel – och något som riskerar att göra att de går miste om SM-guldet.