Idag meddelas det från Ryssland att målvakten Lars Johansson och backen Klas Dahlbeck blir kvar i CSKA Moskva. Samtidigt berättar klubben att de funderar om huruvida de ska förlänga med Greg Scott eller ej.

För en vecka sedan vann de Gagarin Cup med CSKA Moskva. Nu står det klart att svenskarna Klas Dahlbeck och Lars Johansson stannar i klubben. Stannar gör också den förre Timrå-forwarden Mat Robinson.

Dahlbeck gjorde sin första säsong i CSKA och för Johanssons del var det den andra.

Däremot är det ännu inte helt klart om den förre Brynäs-forwarden Greg Scott blir kvar eller ej. Enligt vad presidenten Igor Jesmantovitj så överväger klubben hans framtid.

Scott spelade i Brynäs mellan 2013 och 2016 och gjorde totalt 117 poäng. De tre senaste säsongerna har amerikanen spelat för CSKA. De två senaste har 30-åringen haft ett ”A” på tröjan.

Esmatovich to TASS: @hccska has re-signed deals with Klas Dahlback, Mat Robinson & Lars Johansson. We still consider Greg Scott & working on a foreign forward. Danish forward Jannik Hansen has retired. #KHL #KHLse #TreKronor

