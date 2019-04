Emil Djuse gjorde en stark säsong och slog sig in i landslaget. Nu är han klar för Dallas Stars.

Det har cirkulerat NHL-rykten kring Emil Djuse under en tid och nu är det klart att han nästa säsong spelar för Dallas Stars organisation. Det skriver Dallasjournalisten Mark Stepneski på twitter. 25-åringen har skrivit ett ettårskontrakt.

Djuse kommer från en säsong med 22 poäng i SHL och frekvent landslagsspel. Han har aldrig tidigare tillhört en klubb utanför Sverige men får nu alltså chansen att spela sig till en plats i ett av NHL:s topplag. Dallas är som bekant ett av åtta lag som är kvar i Stanley Cup-slutspelet.

Emil Djuse draftades aldrig, och var således free agent. Hans val föll alltså på Dallas Stars.

The Dallas Stars have signed D Emil Djuse to a one-year entry-level contract.

— Mark Stepneski (@StarsInsideEdge) April 29, 2019