FINALISTER. Henrik Lundqvist, Victor Hedman, Robin Lehner, Oliver Ekman Larsson, Rasmus Dahlin och Elias Pettersson kan vinna priser på NHL Awards. Foto: Bildbyrån

Nu har NHL presenterat finalisterna till merparten av de priser som ska delas ut på NHL Awards den 20 juni. Totalt har sex svenska spelare chansen att lämna galan i Las Vegas som vinnare.

I och med helgens presentationen av finalisterna till Hart Trophy, priset som går till NHL:s mest värdefulla spelare, har samtliga spelare som har chansen att vinna utmärkelser på NHL Awards offentliggjorts. Det enda som återstår är finalisterna till General Manager of the Year Award, vilka kommer att presenteras i maj månad.

Observera att priserna delas ut enbart utifrån prestationerna i grundserien.

Nedan följer en genomgång av alla utmärkelser och deras finalister för säsongen 2018/19.

HART TROPHY

Går till NHL:s mest värdefulla spelare.

Finalister:

* Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning

* Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

* Connor McDavid, Edmonton Oilers

2018 års vinnare: Taylor Hall, New Jersey Devils

SELKE TROPHY

Går till NHL:s bästa defensiva forward.

Finalister:

* Patrice Bergeron, Boston Bruins

* Ryan O’Reilly, St. Louis Blues

* Mark Stone, Vegas Golden Knights

2018 års vinnare: Anze Kopitar, Los Angeles Kings

LADY BYNG TROPHY

Går till NHL:s mest gentlemannamässiga spelare.

Finalister:

* Aleksander Barkov, Florida Panthers

* Sean Monahan, Calgary Flames

* Ryan O’Reilly, St. Louis Blues

2018 års vinnare: William Karlsson, Vegas Golden Knights

MASTERTON TROPHY

Går till den spelare som visat mest ”hängivenhet, dedikation och uthållighet” i hockeyns tjänst.

Finalister:

* Nick Foligno, Columbus Blue Jackets

* Robin Lehner, New York Islanders

* Joe Thornton, San José Sharks

2018 års vinnare: Brian Boyle, New Jersey Devils

Mark Giordano. Foto: All Over Press

NORRIS TROPHY

Går till NHL:s bästa back.

Finalister:

* Brent Burns, San José Sharks

* Mark Giordano, Calgary Flames

* Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

2018 års vinnare: Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

TED LINDSAY AWARD

Går till NHL:s bästa spelare, framröstad av spelarna själva.

Finalister:

* Patrick Kane, Chicago Blackhawks

* Connor McDavid, Edmonton Oilers

* Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning

2018 års vinnare: Connor McDavid, Edmonton Oilers

CALDER TROPHY

Går till NHL:s bästa rookie.

Finalister:

* Elias Pettersson, Vancouver Canucks

* Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

* Jordan Binnington, St. Louis Blues

2018 års vinnare: Mathew Barzal, New York Islanders

JACK ADAMS AWARD

Går till NHL:s bästa coach.

Finalister:

* Jon Cooper, Tampa Bay Lightning

* Barry Trotz, New York Islanders

* Craig Berube, St. Louis Blues

2018 års vinnare: Gerard Gallant, Vegas Golden Knights

KING CLANCY TROPHY

Går till den spelare som anses ha gjort störst nytta i samhället samt visat ledarskap och medmänsklighet.

Finalister:

* Oliver Ekman Larsson, Arizona Coyotes

* Henrik Lundqvist, New York Rangers

* Jason Zucker, Minnesota Wild

2018 års vinnare: Daniel och Henrik Sedin, Vancouver Canucks



Justin WIlliams. Foto: Bob DeChiara-USA TODAY Sports

MARK MESSIER LEADERSHIP AWARD

Går till den spelare som bäst exemplifierar ledaregenskaper och är en samhällsförebild.

Finalister:

* Mark Giordano. Calgary Flames

* Wayne Simmonds, Nashville Predators

* Justin Williams, Carolina Hurricanes

2018 års vinnare: Deryk Engelland, Vegas Golden Knights

VEZINA TROPHY

Går till NHL:s bästa målvakt.

Finalister:

* Andrej Vasiljevskij, Tampa Bay Lightning

* Ben Bishop, Dallas Stars

* Robin Lehner, New York Islanders

2018 års vinnare: Pekka Rinne, Nashville Predators

Fotnot: Finalisterna till General Manager of the Year Award presenteras under maj månad.