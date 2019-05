SEGER. Elias Pettersson hade tre assist i hemkomsten. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Den svenska publiken fick en chans att se ett stjärnspäckat Tre Kronor möta ett minst lika stjärnspäckat Ryssland inför VM. En viss Elias Pettersson såg till att det blev en trivsam upplevelse. Sverige vann med 6–4 inför 13 447 åskådare.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jevgenij Malkin. Nikita Kutjerov. Ilja Kovaltjuk. Andrej Vasiljevskij.

Ryssland kom till Globen med ett stjärnspäckat lag. Trots det var det Tre Kronor som tog hem mötet i Carlson Hockey Games. Detta efter seger med 6–4 sedan Elias Pettersson spelat en framskjuten roll med tre assist och Loui Eriksson svarat för 2+1.

Mitt i all stjärnglans var det en SHL-spelare som sköt matchens första mål. Färjestads Joakim Nygård höll sig framme och slog in det svenska ledningsmålet efter förarbete av Jesper Bratt. En pangstart på matchen för Tre Kronor.

Ryssland skapade en hel del chanser mot en tät Jacob Markström, men med knappa två minuter kvar av perioden kom kvitteringen. Alexander Jelesin fick fritt spelrum att kliva fram från sin högra backposition, sikta in sig och prickskjuta 1–1 på KHL-poängkungen Nikita Gusevs framspelning.

NÄTADE I FEM MOT TRE

Sverige återtog kommandot i powerplay tidigt i den andra perioden. Det hade inte ens gått en minut när Anton Lander hittade Loui Eriksson framför mål. Vancouver Canucks-forwarden tryckte in 2–1 bakom Andrej Vasiljevskij i den ryska kassen.

Därefter dröjde det inte mer än dryga två minuter innan 3–1 kom. Adam Larsson sköt ett backskott som skapade kaos framför målet. I röran kunde Marcus Krüger snappa upp pucken och lyfta upp 3–1 i nättaket. Målet godkändes efter videogranskning.

Ryssland hämtade sig efter de tidiga bakslagen och fick kontakt halvvägs in i perioden. Markström släppte retur på ett vinkelskott från Sergej Plotnikov. Sergej Andronov högg på returen och reducerade till 2–3.

ERIKSSON TVÅMÅLSSKYTT

Tre Kronor slog tillbaka i slutminuterna av tredje perioden. Efter att Elias Pettersson hållit hov fick Sverige chansen att spela fem mot tre. Där klämde Oskar Lindblom in 4–2 efter förarbete av Jesper Bratt och nämnde Pettersson. Bratt hade kort därpå ytterligare en puck inne, men föste den över mållinjen med en hög klubba och fick det bortdömt.

Sverige satte in nådastöten i tredje perioden. Just som Jevgenij Malkin hade lämnat det ryska utvisningsbåset klämde Loui Eriksson in sitt andra mål i matchen, framspelad av Anton Lander och Elias Pettersson.

Det blev slutligen 6–4 i svensk favör efter att Michail Grigorenko och Nikita Kutjerov svarat för varsitt ryskt mål och Mario Kempe slagit in en puck i tom kasse för Sverige.

Carlson Hockey Games fortsätter med matcher mot Tjeckien och Finland i helgen för svensk del. Detta i Tjeckien. VM startar i Slovakien nästa fredag.