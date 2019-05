BÄST. Frölunda är svensk mästare efter 4–2 i matcher mot Djurgården. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Frölunda är Sveriges bästa hockeylag. Det slogs fast när man under torsdagskvällen besegrade Djurgården med 6–2 och således vann finalserien med 4–2 i matcher.

Frölunda hade i kväll chansen att avgöra finalserien mot Djurgården – en chans man inte missade. Efter klara 6–2 i den sjätte finalmatchen är göteborgarna svensk mästare för femte gången i klubbens historia.

– Jag är helt slut. Det är en tomhet precis efter att man vunnit. Jag får börja med att tacka Djurgården och dess fans som bjudit på en inramning som nog saknar motstycke. Det finns en arena som kan göra det och det är Scandinavium, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More.

Frölunda tog kommandot direkt från start och redan efter 01:55 kunde Samuel Fagemo ge bortalaget ledningen med ett perfekt riktat slagskott i Adam Reideborns klubbhandskkryss. Målet var Fagemos sjätte i slutspelet.

– En jättebomb ”klyka” in. Det går inte att göra någonting åt det, sade C Mores expert Johan Tornberg om målet i den första periodpausen.

PUNKTERADE MATCHEN I MITTPERIODEN

Efter ytterligare två mål i den första perioden, genom Ryan Lasch respektive Max Friberg, kunde Frölunda gå till den första periodvilan med en 3–1-ledning. Drygt sex minuter in i den andra perioden stängde Mats Rosseli Olsen mer eller mindre matchen när han elegant lirkade in 4–1 mellan benskydden på Reideborn.

Sex minuter in i den tredje perioden kunde Emil Bemström skapade lite nerv i matchen när han med ett stenhårt handledsskott överlistade Johan Gustafsson i Frölundamålet. Djurgården tryckte sedan på för ytterligare reduceringsmål, men med 2:49 kvar av den tredje perioden säkrade Max Friberg segern när han satte sitt andra mål för kvällen.

Rosseli Olsen avrundade sedan målskyttet när han prickade in 6–2 i tom kasse.

– Vi spelar ett väldigt bra försvarsspel. Djurgården har mycket puck och vi är lite fega utan puck. Vi klarar av att försvara oss och är väldigt effektiva när vi får lägena, säger Roger Rönnberg till C More.

Djurgården – Frölunda 2–6 (1–3, 0–1, 1–2)

Djurgården: Axel Jonsson-Fjällby, Emil Bemström

Frölunda: Max Friberg (2), Mats Rosseli Olsen (2), Samuel Fagemo, Ryan Lasch

Frölunda svensk mästare efter 4–2 i matcher.

Mer från guldfirandet kommer på hockeysverige.se under kvällen.