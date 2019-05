KLUBBLÖS. Det blev ingen fortsättning i Leksand för Johan Porsberger, trots den starka poängskörden. Foto: Bildbyrån

Johan Porsberger var en av de stora kvalhjältarna när Leksand tog sig tillbaka till SHL tidigare i vår. Trots det fick den 25-årige forwarden inget nytt kontrakt med klubben, till både hans och supportrarnas förvåning.

– De sade att de ville ha in spets på forwardsplatserna – absoluta toppspelare – och det köper jag. Men då kanske man inte ska värva in någon från HV som gjort 18 poäng? säger Porsberger till Hockeysverige.

Den 25-årige forwarden Johan Porsberger var en av Leksands bästa poängproducenter under säsongen som gick. Med totalt 40 poäng (18+22) på 61 matcher, grundserien och kvalmatcherna hopräknade, var han dalalagets tredje bästa poängplockare den här säsongen.

– Jag började horribelt. Jag tror jag hade ett poäng på de första tio matcherna. Då var det rätt tufft mentalt, säger Johan Porsberger till Hockeysverige.

– Sen tycker jag att jag jobbade mig in i det på ett bra sätt. När jag, (Mattias) Ritola och Linus (Persson) började spela med varandra lossnade det för mig. Jag tror att jag snittade en poäng per match i de sista 30 omgångarna, vilket jag ändå får vara nöjd med.

Med tanke på Porsbergers framskjutna roll i laget var det nog en hel del som höjde på ögonbrynen när hans namn dök upp på listan av namn som Leksand valt att inte förlänga kontraktet med efter SHL-avancemanget.

”JAG KAN HA EN OFFENSIV ROLL I ETT SHL-LAG”

Samtidigt som 25-åringen blev förvånad över beslutet kom det samtidigt inte som en blixt från klar himmel.

– Just innan kvalet kändes det som att jag skulle få stanna om vi skulle gå upp. Men ju längre vi gick och ju närmare ett avancemang vi kom så fick jag en annan känsla. Kollade man på situationen, med många forwards under kontrakt så förstod man att det kunde bli så här, säger Porsberger och fortsätter:

– Jag menar, man hade inte kunnat spela med det laget vi gick upp med i SHL. Då hade det blivit tufft. De sade att de ville ha in spets på forwardsplatserna – absoluta toppspelare – och det köper jag. Men då kanske man inte ska värva in någon från HV som gjort 18 poäng?

Du känner själv att du hade kunnat få en spetsroll i Leksand?

– Ja, det känner jag. Det känns som att folk har glömt bort att jag faktiskt gjort 20 poäng i SHL en gång i tiden. Det var också i ett lag som knappt var över rödlinjen på hela säsongen. Men det är bara att fortsätta jobba på. Jag tror att jag kan ha en offensiv roll i ett SHL-lag, absolut.



POÄNGSTARK. Johan Porsberger var en av Leksands bärande spelare i offensiven den gångna säsongen. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”DET KANSKE INTE FINNS NÅGON LOJALITET KVAR INOM HOCKEYN”

Samtidigt förstår Porsberger hela situationen som uppstod.

– Jag kan förstå hur ”Tjomme” (Thomas Johansson) tänker. Jag köper argumentet. ”Tjomme” är en sån som har koll på grejerna. Nu blev det som det blev. Jag tycker ändå att jag kan vara stolt över vad jag lyckats med i Leksand, säger Porsberger och utvecklar:

– Jag stannade kvar när vi åkte ur, trots att jag hade chansen att sticka, och fick gå upp igen nu. Lite surt är det så klart att jag får lämna nu, med tanke på att jag stannade kvar för Leksands skull. När jag tänkte på det på det sättet så blev jag lite arg, men, men… Det kanske inte finns någon lojalitet kvar inom hockeyn?

Om det hade varit upp till Porsberger själv hade han blivit kvar i Leksand i minst en säsong till i alla fall.

– Det är klart att jag hade velat stanna, med rätt roll och så där. Det är väl lätt för mig att säga nu att jag hade stuckit hur som helst, men då hade jag ljugit. Om jag hade fått chansen, i rätt roll, så är det klart att jag hade tagit chansen, så är det.

VILL TILL SHL – ÖPPNAR FÖR UTLANDET

Men trots att det inte blir något SHL-spel med Leksand finns fortfarande chansen för spel i SHL nästa säsong. Porsberger bekräftar att det finns intressenter bland SHL-klubbarna och menar att målet är att spela i ligan till hösten.

– Det är klart att det är SHL man siktar på. Sen håller jag dörrarna för utlandet, främst Finland och Tyskland, öppna också. Jag har varit i allsvenskan sedan jag var 18, förutom det där året i SHL med Leksand, så det vore kul att testa något annat. Jag är 25 nu och har inte spelat utanför Sverige. Det hade varit kul att testa något sånt. Och kanske tjäna lite nettopengar, säger Porsberger med ett skratt.

Så Hockeyallsvenskan är inget alternativ, eller?

– (skratt) Jag ska aldrig säga aldrig, för då slutar jag väl upp i något allsvenskt lag ändå. Det är klart att Hockeyallsvenskan är ett alternativ, men det är inte förstaalternativet just nu.

Förhoppningarna är att ha klart med en ny klubb så snart som möjligt.

– Jag känner väl ingen jättestress, men det skulle vara skönt att få det klart så fort som möjligt. Det är jobbigt att sitta och hålla på med a-kassan och allt sånt, det är värre än ett heltidsjobb. Samtidigt måste det kännas rätt också, jag tänker inte hoppa på vad som helst bara för att få det överstökat.