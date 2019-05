Loui Eriksson har haft en tuff tid i Vancouver. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

Loui Eriksson är tillbaka i den svenska landslagströjan för första gången sedan World Cup 2016. Igår blev det två mål och succé i första landskampen sedan dess. Men i klubblaget Vancouver Canucks har Loui Eriksson haft det motigt.

— Det är svårt när jag inte får samma förtroende som jag fått av alla andra coacherna jag haft under min karriär. Självklart är det tufft på den fronten, berättar VM-forwarden för hockeysverige.se.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Loui Eriksson lämnade Boston för tre säsonger sedan. Under sina tre säsonger där var han aldrig under 37 poäng på en säsong. Ny klubbadress blev istället Vancouver. Där har poängproduktionen inte varit lika stark. Som bäst har han svarat för 29 poäng, vilket var den gångna säsongen. Det ska också sägas att han senaste säsongerna har dragits med skador och missat ett antal matcher.

– Självklart är Vancouver en cool stad att spela i. Kanada är kända för att gilla hockey och det är många fans där och kollar, men spelmässigt har det varit väldigt tufft för mig att komma dit, berättar Loui Eriksson när hockeysverige.se träffar honom för en intervju på Globen intill Nynäsvägen i Stockholm.

– Jag har inte riktigt hittat någon roll där, men det är, som sagt var, en ganska fin stad att spela i. Speciellt om det är fint väder så är det en grym stad, men det regnar ganska mycket där, fortsätter den Lerum-fostrade forwarden med ett leende.

INTE HITTAT NÅGON ROLL

Det har också varit en omställning för honom att flytta från Boston till Vancouver.

– Ja, så har det varit. Som jag sa så har jag inte hittat någon roll i laget. Framför allt då senaste två säsongerna av dom tre jag varit där. Jag har inte hittat spelet riktigt och varit tufft på det sättet.

Vad bottnar det i?

– Jag vet inte… Senaste två säsongerna har jag spelat mindre och i en defensiv roll. Jag kan inte heller göra samma poäng som innan om jag inte spelar så mycket i rollerna jag hade innan. På så vis går det inte riktigt att jämföra, men jag får göra mitt bästa och kämpa på.

– Det är fortfarande kul att spela även om det är tråkigt att inte gå till slutspel och vi inte lyckas på den biten.

BÄNKADES I EN MATCH

Loui Eriksson svarade för elva mål och totalt 29 poäng på 81 matcher senaste säsongen. Dessutom har han varit bänkad av coachen Travis Green i en match.

– Som jag sa så har jag spelat i en defensiv roll hela säsongen och jag har inte haft så mycket istid. Självklart är det tråkigt för den delen.

– Samtidigt är det inte mycket jag kan göra. Det är bara att kämpa på och kroppen känns i alla fall bra.

Har säsongen varit en besvikelse för dig?

– Nja, jag vet inte. Jag blev bänkad en match i slutet av säsongen. Jag och tränaren går inte ihop riktigt hundra och det är svårt när jag inte får samma förtroende som jag fått av alla andra coacherna jag haft under min karriär. Självklart är det tufft på den fronten.

– Alternativet för mig är att kämpa på. Det känns som jag fortfarande är en bra spelare i ligan.

Det har även uppstått ett rykte om att Vancouver vill köpa loss Loui Eriksson ur hans kontrakt.

– Nej, det där har jag inte hört något om. Samtidigt är det mycket spekulationer så jag vet inte vad jag ska tror eller tänka, men man vet aldrig vad som kan hända.

– Folk kan säga vad dom vill och det kan sprida sig ganska snabbt. Som det ser ut nu kommer jag spela i Vancouver nästa säsong också, men man vet aldrig vad som kan hända. Vi får se vad som händer efter sommaren.

TOG ETT TAG FÖR BARNEN

Det har även varit en omställning för Loui Eriksson socialt att flytta från Boston i USA till Vancouver i Kanada.

– Det har också varit tufft. Jag har en familj med fyra barn och det tog ett tag för dom att komma in i skolan och aktiviteter. Det var inte lätt i början, men det känns som vi senaste halvåret kommit in i det bättre.

– Sådana saker spelar också in i hur spelet går, men det har varit tufft och det är inte lätt att flytta från ställe till ställe när man har en stor familj.

Loui Erikssons fru jobbar inte utan är hemmafru i Vancouver.

– Vi har, som sagt var, fyra barn. Den yngsta fyller tre år nu i juni…

Det är med andra ord ett heltidsjobb bara det?

– Ja, precis, säger 33-åringen med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det är ganska fullt upp där hemma. Nu är tre av dom så stora så dom går till skolan eller daghem, men den lilla är fortfarande hemma.

Inför den här säsongen lämnade bröderna Henrik och Daniel Sedin hockeyn. Givetvis har det påverkat laget.

– Dom har varit i organisationen under 18 år eller mer. Självklart var det tufft att förlora två så stora spelare som varit där så länge och många ser upp till. Det är dessutom två killar som fansen sett upp till.

– Jag har träffat dom några gånger under säsongen och dom är väldigt lyckliga över att ha lagt av. Nu får dom tid att spendera med sina familjer. Självklart är dom saknade, men dom är äldre och hade bestämt sig för att lägga av. Då får vi acceptera det.

”ELIAS SÄSONG ÄR IMPONERANDE”

Då och då syns fortfarande bröderna Sedin från Järved i hallen.

– Dom kommer ner ibland och hälsar på, men dom har mycket aktiviteter vid sidan av också.

Bredvid oss kommer Elias Pettersson ut från omklädningsrummet för intervjuer och den samlade mediakåren dras till honom för att få en kommentar om hans säsong och känslan att vara med i Tre Kronor.

– Elias säsong är imponerande, säger Loui Eriksson med ett leende och fortsätter:

– Jag hade bara hört om Elias och inte sett honom så mycket innan den här säsongen, men jag såg redan på försäsongen att han hade en kvalité som var riktigt bra. Sedan har han spelat otroligt bra. Framför allt under starten där det kändes som han gjorde mål på varje chans han fick.

– Han spelar med självförtroende och är en smart spelare. Han är inte så stor, men tänker spelet rätt.

Förstod egentligen Vancouvers organisation inför säsongen vilka kvalitéer Elias Pettersson satt inne med?

– Många visste att han var teknisk och så, men jag tror inte att man förväntade sig att han skulle vara så bra från början. Det är roligt att se att en så ung kille kan komma upp och spela så pass bra, avslutar Loui Eriksson samtidigt som nästa klubbkompis från Vancouver, Jacob Markström, kommer ut för att möta media.

Återkomsten till Tre Kronor blev en succé igår. Två mål och en assist levererades från Erikssons klubba när Ryssland besegrades med 6–4 inför ett nästan fullsatt Globen. Kanske en indikation på vad som väntar i VM…