Carl-Johan Lerby skriver kontrakt med Calgary. Foto: Bildbyrån

Carl-Johan Lerby har skrivit kontrakt med Calgary Flames. Efter en stark säsong i Malmö Redhawks hoppas backen att han snart ska få uppfylla sin barndomsdröm. Men först väntar ett år till i Malmö.

– Det känns jättebra, det är en barndomsdröm som går i uppfyllelse, att skriva ett NHL-kontrakt. Det är en morot att försöka slå sig in i deras lag där borta. Man är ett steg närmare barndomsdrömmen, säger Lerby till Hockeysverige.se.

Den 21-årige backen är odraftad och har fram tills nu inte varit tingad av något NHL-lag. Men efter att Lerby tagit stora kliv under årets SHL-säsong erbjöds han ett tvåårigt entry-level-kontrakt med Calgary – som han skrev på i dag.

– Under säsongen kontaktade Calgary min agent. Sen har vi snackat under säsongen, och så blev det klart i dag.

Kontraktet innebär dock inte någon omedelbar flytt till Kanada. Parterna har kommit överens om att låna ut Lerby till Malmö nästa säsong.

– Vi diskuterade vad som skulle vara bäst för mig och då kom vi fram till det. Att få spela mycket och utvecklas här i Malmö skulle vara bäst för mig, kom vi fram till.

Vad är det du ska utveckla i Malmö nästa säsong?

– Det är väl att fortsätta som föregående säsong, men utveckla smågrejer. Skottet, passningarna, spelet i försvarszon. Att bli lite mer rejäl över hela banan.

TOG STORA KLIV ”JÄMNARE I MITT SPEL”

Det blev totalt 52 matcher i SHL under säsongen och han noterades för 24 poäng – ett högt poängsnitt för en back. Speltiden har varit avgörande för det, menar Lerby.

– Individuellt var det en bra säsong för mig. Fick mycket speltid redan tidigt på säsongen, fick spela PP och så. Jag växte med det och tog på mig mer ansvar. Det kändes bra helt enkelt.

Tidigare har Peter Andersson, tränare i Malmö, påtalat att Carl-Johan Lerby blandat och gett i sina prestationer. Men det är något som utvecklades till det bättre ju längre säsongen gick.

– Jag är jämnare i mitt spel över hela banan nu. Men sen är det lite detaljer jag utvecklat också, hur jag levererar förstapassen när jag har den i stället för ett vänta en extra sekund. Jag hänger med upp i anfallen mer nu än innan, det kommer med självförtroendet. Det ena ger det andra.

BARNDOMSDRÖMMEN KAN BLI SANN ”DÄRFÖR MAN SPELAR”

Lerby har Trelleborgs IF som moderklubb, men har spelat i Malmö sedan U16-nivå. Med undantag för kortare utlåningar till Pantern och Tyringe har han spelat i Malmö Redhawks hela sin junior- och seniortid. Och nu väntar alltså ännu en säsong med laget i SHL – men sedan kan drömmen om NHL bli sann.

– Det är därför man spelar, för att ta sig dit. Det har man drömt om sedan man var liten, att få spela i NHL. Nu är man ett steg närmre, det känns såklart jättebra.

Är Calgary ett favoritlag för dig?

– Jag har faktiskt inte haft något favoritlag under min uppväxt, men jag har kollat på Calgary sen vi började diskutera och jag tycker att det är ett lag som är på väg i rätt riktning. Bra lag, bra spelare. Det känns som en bra organisation att komma till.