Marcus Davidsson. Foto: Bildbyrån/Andreas Sandström

Växjö blir Marcus Davidssons nästa klubbadress. I dag offentliggjorde klubben att man värvar den landslagsmeriterade centern från Djurgården.

– Vi hoppas och tror att Marcus får sitt stora genombrott hos oss, säger sportchefen Henrik Evertsson.

Efter tre a-lagssäsonger i Djurgården byter Marcus Davidsson klubb. Under tisdagskvällen meddelade Växjö att man sajnat den 20-årige centern till ett tvåårskontrakt.

– Det ska bli en rolig utmaning! Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av Växjö, säger Davidsson i ett pressmeddelande från klubben.

Den i Tyresö fostrade centern spelade SM-final med Djurgården så sent som förra veckan. Han svarade för personbästa 27 poäng (10+17) i grundserien och hade ytterligare sex poäng (3+3) på 19 slutspelsmatcher.

DRAFTAD AV BUFFALO

– Marcus Davidsson är en av SHL:s mest spännande centrar. Han har i två säsonger varit en tongivande spelare i Djurgården Hockey, stundtals även med spel i landslaget, säger sportchefen och vd:n Henrik Evertsson.

– Vi hoppas och tror att Marcus får sitt stora genombrott som hockeyspelare hos oss. Han kommer centra en av våra toppkedjor. Som spelare är Marcus väldigt skridskostark men innehar också den klassiske centerns fina blick och ansvarstagande.

Marcus Davidsson draftades av Buffalo Sabres i andra rundan av 2017. Han har under juniortiden tagit en silvermedalj under JVM i just Buffalo 2018 och även varit med om att ta silver på U18-VM med Småkronorna 2016.