Du är starkare och modigare än jag någonsin kommer kunna bli. Jag kommer dock alltid att stå vid din sida och göra mitt bästa. Älskar dig brorsan! ❤️ . Länk till Tobias insamlingsstiftelse finns i min bio. . . Med anledning av det stora intresse för att stötta Tobias på olika sätt har det startats en Insamlingsstiftelse för Tobias Forsberg. Samtliga medel i denna stiftelse kommer oavkortat att gå till Tobias rehab, hjälpmedel och framtid. Swishnummer: 123 445 42 11 Bankgironummer: 835-8004 Kom ihåg att skriva avsändare. Betalningsmottagare är "Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg" Sist men kanske störst. Ett stort stort tack till alla som bidrar!