Olle Alsing blir nästa odraftade svenska spelare att skriva NHL-kontrakt. Enligt Bruce Garrioch på Ottawa Sun har 23-åringen skrivit på ett tvåårskontrakt med Ottawa Senators.

Olle Alsing hade svårt att ta en plats i Leksand under slutet av förra säsongen. Trots det tog han inför årets säsong klivet upp i SHL för spel med Djurgården. Där växte han ut till en av lagets viktigaste backar.

Nu kommer belöningen för genombrottet i form av ett NHL-kontrakt.

Den i Uppsala fostrade backen ska vara klar för Ottawa Senators, skriver Ottawa Suns hockeyreporter Bruce Garrioch.

”Många lag jagade honom”, uppger Garrioch på Twitter.

