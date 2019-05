Han inledde knackigt men efter en stark avslutning på säsongen i AHL prisas Rasmus Asplund nu som årets rookie av den egna klubben.

– Jag har haft en riktigt bra säsong. Jag känner att min utveckling verkligen har gått år rätt håll, säger 21-åringen till Rochesters hemsida.

Rasmus Asplund var assisterande kapten som 20-åring i Färjestad ifjol. Efter en stark säsong i SHL tog han klivet över till AHL för spel i Rochester Americans, Buffalo Sabres farmarlag.

Där fick den tidigare JVM-stjärnan inte riktigt den starten han vill och efter 20 matcher hade han bara gjort fyra poäng. Under säsongens sista 20 matcher stod han dock för 21 poäng, hyfsad förbättring.

Hans 41 (10+31) poäng på 75 matcher gjorde att han prisades som ”Årets Mest förbättrade spelare” samt Årets Rookie av sin egna klubb Rochester Americans.

– Tränaren (Chris Taylor) har varit riktigt bra för mig och har hjälpt mig att utvecklas, säger Asplund till klubbens hemsida.

I slutet på säsongen fick han spela i toppkedjan tillsammans med Danny O’Regan och landsmannen Victor Olofsson. En kedja som var väldigt lyckosam.

– Direkt när vi började spela med varandra så kände vi att det klickade. Vi började hitta varandra ute på isen och vi blev också vänner utanför hockeyn. Jag tror att det var en stor anledning till att det gick så bra.

Asplund var rumskompis med Olofsson och de kunde hjälpa varandra lyckas. Olofsson var dock snäppet vassare än sin landsman och hans 63 poäng på 66 matcher var klart bäst i Rochester. Olofsson spelade en stor roll i Asplunds utveckling i AHL.

– Vi har gjort samma resa här. Vi kom hit till vårt första år och tvingades hitta en lägenhet. Vi blev tvungna att hjälpa varandra och det underlättade ju när vi pratar samma språk och så vidare.

– Det är tufft att flytta till ett helt nytt land där knappt någon pratar det språket som du själv gör. Vi fick använda oss mycket av varandra och jag vet att han backar mig och jag stöttar honom så det var viktigt för mig.

Victor Olofsson fick chansen att spela sex NHL-matcher under säsongsavslutningen medan Rasmus Asplund fick kriga på i AHL. Till nästa säsong hoppas dock Filipstadssonen att han kan ta klivet upp till världens bästa liga.

– Jag behöver bli större och starkare. Jag vill komma upp till NHL och där kommer allting vara tuffare så jag kommer verkligen att behöva förbereda både kropp och knopp för det.

With 41 points (10+31) in 75 games, @raasmusaasplunf led all #Amerks rookies in goals, assists and points.

