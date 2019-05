De senaste två säsongerna har han spelat i Boston Bruins farmarlag. Nu kan Emil Johansson vara på väg tillbaka till SHL. Enligt rakapuckar.com är backen klar för HV71.

Emil Johansson är född i Växjö men inledde sin elitkarriär i HV71 innan han tog klivet till Djurgården. Därifrån bar det av till AHL för spel i Providence Bruins. Efter 124 AHL-matcher har han ännu inte kallats upp för att spela i världens bästa liga. Då ska han istället vilja vända hemåt.

Enligt Henrik Leman på rakapuckar.com ska Boston ha gått med på att släppa 23-åringen, detta stöds även av rapporter från Nordamerika. Växjö Lakers ska ha varit med i kampen men backen uppges ha valt spel i HV71.

Totalt blev det 21 (5+16) poäng på 124 matcher under AHL-äventyret för Emil Johansson. Senast han spelade i SHL var 2016/17 i Djurgården. På 49 matcher blev det 17 (7+10) poäng för backen.

Både under tiden i HV71 och i Djurgården så var han en landslagsman, totalt har det blivit 13 landskamper i Tre Kronor för den nyblivna 23-åringen.

Can confirm Bruins prospect Emil Johansson is leaving Providence and going back to the SHL to join HV71. Johansson, 2014 seventh-round pick, showed promise in ‘17-‘18 with Providence. The 23-year-old LHD was fine this year, but also lacked consistency in certain areas. #NHLBruins

— Bruins Network (@BruinsNetwork) May 9, 2019