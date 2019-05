Kim Johansson väljer att stanna utomlands. Foto: MATHILDA AHLBERG/Bildbyrån

Kim Johansson har under årets säsong spelat i den danska ligan. Nu väljer han att stanna i Rödovre Mighty Bulls ytterligare en säsong då han har förlängt sitt kontrakt med klubben.

– Kim var en av de spelare som var viktigast för oss att förlänga med, säger klubbens sportchef Jörgen Illemann.

Han var kapten för Pantern under fyra säsonger och var med och förde klubben upp till HockeyAllsvenskan. Efter fjolårssäsongen valde Kim Johansson dock att lämna klubben för spel i Danmark.

Först spelade han i Hvidovre Fighters men valde under säsongen att flytta till Rødovre Mighty Bulls. Nu förlänger han också med Rödvore och stannar där även nästa säsong.

– Kim var en av de spelare som var viktigast för oss att förlänga med. Sedan Kim kom till Rödovre har han just visat en superprofessionell inställning till allt han gör. Det är självklart svårt för en spelare att gå in i laget i mitten av säsongen och bli en ledare, men nu har han haft tid att falla in i omklädningsrummet och är redo att ta ett ledaransvar. Så vi är mycket nöjda med att vi lyckats hålla kvar Kim hos oss, säger Jörgen Illemann till faceoff.dk.



SKA VARA EN LEDANDE SPELARE

Kim Johansson själv ser fram emot att fortsätta spela i Rödvore.

– Mina förväntningar är att vi måste göra allt för att vinna matcherna. Alla som spelar hockey gör det för att utvecklas och stå som vinnare efter varje match, så det är något jag förväntar mig att vi som lag måste sträva efter varje dag, säger svensken och fortsätter:

– För mig handlar det om att vara ledande spelare både på och utanför isen. Framför allt vill jag göra lagkamraterna jag spelar med bättre.

Den 31-årige centern har, förutom Pantern spelat i Kristianstad och Malmö i Sverige. Rödvore är hans tredje klubb i Danmark då han tidigare också har spelat i Herlev Eagles.