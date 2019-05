MOT VM? Gabriel Landeskog uppges vara nära ett nytt VM med Tre Kronor. Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

Ännu en NHL-förstärkning kan vara på väg in i Tre Kronor. Gabriel Landeskog uppges vara högaktuell för VM-spel.

– Det skulle innebära att vi får in en ledare i det här laget, säger assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv om Colorado Avalanche-kaptenen.

BRATISLAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Colorado Avalanche förlorade den sjunde och avgörande matchen i serien mot San José Sharks tidigare i veckan. Genast kom det uppgifter om att Gabriel Landeskog var aktuell för VM-spel, något som både HockeyNews och senast Dusan Umicevic på SVT rapporterat om.

Tre Kronors lagledning är inte redo att ge tummen upp riktigt än, men det lät onekligen positivt när Johan Garpenlöv mötte svensk media inför eftermiddagens match mot Italien.

– Det senaste är att vi har haft kontakt och ska få ett definitivt besked i början av veckan som kommer, sade Garpenlöv.

– Jag tycker det känns positivt, men det är saker som ska göras där borta och man ska gå igenom kontroller och träffa doktorer. Vi får avvakta.

Gabriel Landeskog kommer från sin mest produktiva NHL-säsong. Han svarade för personbästa 34 mål och 75 poäng på 73 matcher och var bäst i NHL med tolv mål på styrningar.

”HAN SKULLE BETYDA VÄLDIGT MYCKET”

Garpenlöv ser givetvis ett stort mervärde i att få in en spelare av 26-åringens snitt.

– Det skulle innebära att vi får in en ledare i det här laget. Han har en spelstil som vi kanske saknar, lite mer av en powerforward som kan göra mål och ta jobbet framför kassen. Han har utvecklat sitt spel där enormt den här säsongen med sina styrningar och sitt sätt att hantera sitt spel framför motståndarkassen. Han skulle betyda väldigt mycket på och utanför isen, säger den assisterande förbundskaptenen.

Landeskog har redan två VM-guld med Tre Kronor på meritlistan. Han var med i hemma-VM 2013 och vann guld liksom i Köln för två år sedan. Totalt har han deltagit i tre VM-turneringar.

Sedan tidigare står det klart att Alexander Wennberg och John Klingberg ansluter till VM-laget. Wennberg anländer till Bratislava i kväll medan Klingberg kommer i början av nästa vecka. Deras intåg – och eventuellt också Landeskogs – kommer att medföra förändringar i laguppställningen och hur backpar och formationer ska formeras.

EN PÅGÅENDE PROCESS

– Det är en pågående process med kedjorna under hela VM där man ser hur de fungerar. Om man ska vara riktigt ärlig så vet man inte när man sätter ihop en kedja hur kemin är. Efter varje match får man kika på hur de har spelat och om det finns bättre alternativ. När det kommer in en ny spelare måste man hitta en bra plats för honom. I det kan det bli förändringar. Exakt hur det kommer att formeras nu när det kommer in nya spelare återstår att se, säger Garpenlöv.

Innan förstärkningarna är på plats väntar matcher mot Italien i eftermiddag och Norge i morgon måndag. Det är matcher som Sverige ska vinna, men viktigast av allt blir att komma upp i prestation efter premiärförlusten mot Tjeckien (2–5).

– Vi var inte nöjda med hur vi kom ut där. Vi har alla revanschlust och vill visa fansen och oss själva att vi har några snäpp till, säger Tre Kronors forward Mario Kempe.

Matchen startar 16.15 i eftermiddag.