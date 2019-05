Jacob Markström anmäldes inte till VM-truppen till en början efter en smäll i förra veckan. Under söndagen meddelades det att han nu är anmäld för spel av landslagsledningen. Landslagsledningen anmälde till en början inte Jacob Markstr

Idag 11:31

Ännu en NHL-förstärkning kan vara på väg in i Tre Kronor. Gabriel Landeskog uppges vara högaktuell för VM-spel. – Det skulle innebära att vi får in en ledare i det här laget, säger assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv om Co