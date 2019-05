Idag meddelar New Jersey Devils att de skrivit ett treårigt rookie-kontrakt med Färjestads 19-åring Fabian Zetterlund.

Fabian Zetterlund draftades av New Jersey i den tredje rundan 2017. Under den gångna säsongen blev det bara 16 SHL-matcher innan en knäoperation satte stopp för vidare spel. Han fanns dock med i det svenska JVM-laget.

Redan i mars berättade Värmlands Folkblad att 19-åringen kunde vara förlorad för Färjestad nästa säsong då New Jersey räknade med att han skulle åka över Atlanten. Nu har i alla fall et kontrakt skrivits mellan parterna, men det framgår inte om Zetterlund kommer spela i Nordamerika eller lånas ut till SHL.

#NJDevils news:

The New Jersey Devils today announced that forwards Fabian Zetterlund and Mikhail Maltsev have signed three-year, entry-level contracts starting with the 2019-20 season. pic.twitter.com/OwPILZkjhV

— New Jersey Devils (@NJDevils) May 13, 2019