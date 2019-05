Andreas Paulsson från sin tid i Hammarby och Skellefteå. Foto: Bildbyrån

2006 var han med och förde upp Skellefteå i SHL. Häromdagen kom beskedet att Andreas Paulsson fortsätter karriären ytterligare minst en säsong. 43-åringen går under epitetet ”Vallentunas Jaromir Jagr”. Men där slutar alla jämförelser enligt honom själv.

— Kopplingen till Jagr är att vi är gamla båda två, sedan upphör likheterna, säger Paulsson till hockeysverige.se.

Det är en rejäl nostalgikick att titta igenom Hammarbys laguppställning från säsongen 1999/2000. Den interna poängligan vanns av den forne världsmästarforwarden Patrik ”Putte” Ericksson. På nionde plats kom en ung framtida världsmästarforward i form av Mika Hannula och på blålinjen regerade ytterligare en guldmedaljör i form av Robert Nordmark. På femte plats i poängligan den säsongen kom Andreas Paulsson. Då 24 år och närmast hämtad från Arlanda.

19 år senare står det klart att 43-åringen kör vidare. Han förbereder sig just nu för sin fjärde raka säsong i Hockeyettan-klubben Vallentuna. Detta gick klubben ut med häromdagen.

— Jag älskar hockey, jag älskar att träna och jag älskar att ha något att träna för. Det är något bland det roligaste jag vet att komma ner till omklädningsrummet och tävla, berättar Andreas Paulsson för hockeysverige.se.

Är träningsbiten något du känner blivit viktigare med åren?

— Absolut. Jag kan fortfarande gräma mig att jag inte hade den här inställningen till träning när jag var yngre. Det är klart att jag tränade när jag var yngre, med Skellefteå, ”Bajen” och vilka det nu var. Men så mycket som jag tränar nu var jag inte ens i närheten av då, även om jag tränade fem-sex dagar i veckan tidigare.

Sedan presenterar Andreas Paulsson ett träningsschema som hade fått vilken 43-åring som helst grön av avund.

— Nu tränar jag dubbla pass 14 dagar i månaden och resten av dagarna ett pass om dagen. Det var jag inte i närheten av att göra när jag var yngre.

VANN POÄNGLIGAN LOCKOUTSÄSONGEN

Andreas Paulsson vann den allsvenska poängligan 2003 och efter ytterligare en säsong i Hammarby flyttade han 2004 vidare till SHL-satsande Skellefteå. Direkt vann han poängligan igen på 49 poäng. Detta var under lockoutsäsongen och en poäng bakom honom hittar vi den dåvarande Montreal-spelaren Michael Ryder som förstärkte Leksand den säsongen. Lagkamraten Magnus Wernblom kom förövrigt femma.

Skellefteå hade också förstärkningar från NHL. Den dåvarande Rangers-målvakten Mike Dunham spelade 13 matcher för klubben och vaktade målet hela kvalserien. Backen Drake Berehowsky gjorde totalt 18 matcher i serie och kval.

Andra välklingande namn i laget från den säsongen är Andreas Falk, Fredrik Lindgren, Jörgen Sundqvist, Jimmie Ericsson, Pontus Petterström och Johan Åkerman. Spelare som skulle få fina karriärer högre upp senare.

38 POÄNG IFJOL

Paulsson var med och förde upp Skellefteå i SHL 2006. Han lämnade sedan för två säsonger med Väsby i ettan. Han återkom sedan till allsvenskan, denna gång med tre säsonger i Almtuna. Sedan 2011 har han spelat i divison två (En säsong) och Hockeyettan för först Väsby och sedan Vallentuna. Under alla år har han ständigt levererat rikligt med poäng, 38 stycken senaste säsongen exempelvis.

— Något som är viktigt för mig, det är att jag känner att jag levererar på något sätt. Jag måste ju på något sätt göra nytta för laget på isen. Gör inte jag några poäng och inte orkar jobba hårt ,så spelar det ju ingen roll hur bra jag är i omklädningsrummet eller vid sidan av isen.

Får du mycket gliringar med tanke på åldern?

— Ja, säger han efter en stunds tvekan.

— Av lagkamraterna får man det med glimten i ögat. Det är kul och det får man bjuda på. Sen får man ju höra en del på isen också från såna som tycker man borde lägga av. Sen om det är för att få en ur balans eller inte, det vet jag inte.

— Jag tycker bara det är kul, då vet de vem man är. Det är bättre det än att de inte vet vem man är.

43 år och ”still going strong”. Kopplingen till en viss Jaromir Jagr är såklart oundviklig.

— Jag ska köra längre än Jagr, säger han och skrattar.

— Nej då. Jag har inga mål så. Kopplingen till Jagr är att vi är gamla båda två, sedan upphör likheterna.

— Jag kan tänka mig att spela hockey så länge kroppen håller. Sen om min kropp blir trasig i augusti eller om fyra år det vet jag ju inte.

Andreas Paulsson berättar att det triggar och motiverar honom att ligan han spelar i håller bra klass. En del elaka tungor brukar ibland mena tvärtom.

— Jag tycker ettan är underskattad och håller hög klass. Det är många duktiga skridskoåkare och grymt individuellt skickliga spelare. Hockeyn har utvecklats enormt så jag tycker tvärtom, jag tycker Hockeyettan är riktigt bra.

Hade du kunnat ha samma motivation i exempelvis division 3?

— Nej, inte just nu. Det är många som frågar om jag inte ska spela veteranhockey, mend et intresserar mig inte alls. Inte just nu i alla fall. Jag vill spela på den nivå jag kan.

De tre säsongerna i Vallentuna har inneburit 89 poäng från Paulssons klubba, fördelat på 30 mål och 59 assists. Men han siktar fortfarande på att bli bättre.

— Jag vill alltid vara bättre än vad jag var föregående säsong. Jag tror jag har möjligheter också att göra en bättre säsong än förra året.

SPELADE MED SONEN

Ifjol blev det en del matcher i Vallentuna tillsammans med sonen Lukas Paulsson.

— Han har lämnat nu och gått till AIK, han ska köra i deras J20-lag, berättar Andreas Paulsson och fortsätter:

— Vi spelade ihop en del förra året och det är något bland det roligaste jag varit med om.

Man brukar ju prata om att det finns en viss kemi mellan tvillingar på isen, fanns det någon slags far- och- son-kemi?

— Vi spelade inte ihop jämnt, men när vi spelade ihop så gjorde vi en del poäng. Tillsammans med Marcus Andersson och jag tycker vi som kedja spelade bra när vi fick spela ihop.