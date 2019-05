Han lämnade Brynäs inför årets säsong för att testa lyckan i NHL. Nu dumpas Juuso Ikonen av Washington Capitals då han har underpresterat i AHL.

Det verkar bara ha blivit en säsong i Nordamerika för 24-årige Juuso Ikonen. Den tidigare Brynässtjärnan spelade 54 AHL-matcher och fick aldrig chansen att spela i Washington Capitals.

Han mäktade med 14 poäng i farmarligan vilket inte motsvarade NHL-klubbens krav. Därför sätts finländaren nu upp på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet. Detta innebär i praktiken att han dumpas av Capitals. Om inget annat lag skulle göra anspråk på honom så står han klubblös.

Juuso Ikonen var en stor talang för några år sedan. Han spelade två JVM för Finland och var med och vann JVM-guld 2014. Efter flera succésäsonger i den finska ligan flyttade han till Djurgården men efter en mindre lyckad tid där gick han till Brynäs.

Där blev det minsann succé för Ikonen. Först gjorde han sju poäng på elva matcher i grundserien innan han var en stor anledning att Brynäs tog sig hela vägen till SM-final 2017. På 20 slutspelsmatcher gjorde finländaren sju mål och totalt 12 poäng.

Året därpå växlade han även upp i grundserien och stod för 26 poäng, något som gav en fjärdeplats i den interna poängligan. Succén gjorde att han fick spela i det finska landslaget och lockade stort NHL-intresse.

Nu verkar det dock som att han återigen kommer att vara klubblös. Om ingen NHL-klubb skulle göra anspråk på 24-åringen så talar mycket för att han vänder hem till Europa.

Capitals place Juuso Ikonen on unconditional waivers.

The forward had four goals and 10 assists in 54 games with AHL Hershey this season.

— Chris Kuc (@ChrisKuc) May 17, 2019