Otursförföljd Bratt hoppas att det är slut på olyckorna: ”Redo att spela min bästa hockey”

Hischier, som fyllde 20 år i januari och fortfarande räknas som junior, har gjort 52 respektive 47 poäng under sina två första NHL-säsonger. Jesper Bratt är säker på att han kommer att bli en stjärna i NHL. – Han är en fantastisk hockeyspelare redan nu efter två säsonger i NHL och han kommer bara att bli bättre och bättre för varje år. Det är framför allt hans spelsinne och att han vet var han ska vara på banan. Han är en otroligt skillad center.

Motivationen att göra comeback i mötet med Schweiz minskar inte av att en av hans bästa vänner inom hockey, lagkamraten Nico Hischier, återfinns i motståndarlaget i morgon. Hischier, draftad som första spelare av New Jersey Devils 2017, är poängbäst i det schweiziska laget med sju poäng (3+4) på fyra matcher. – Det skulle vara jäkligt kul. Vi är jäkligt tajta därborta och surrar en del, så det vore kul att gå ut och spela mot honom och jävla till det för honom, ler Jesper Bratt som tidigare bodde i samma hus som lagkamraten. – Nu har han flyttat, men bor bara fem minuter bort så man hänger varje dag ändå.

Det är något han har fått vänja sig vid den här säsongen. Redan inför NHL-premiären i Göteborg med New Jersey Devils i oktober drabbades han av en olyckliga skadad när han fick en puck i ansiktet på sista träningen, bröt käken och tvingades till lång vila. Som om inte det var nog missade han de avslutande veckorna på grundserien med en underkroppsskada. – Det har varit en lite skadefylld säsong tyvärr. Det är sådant som händer ibland, men det är såklart aldrig kul att sitta och titta på. Det blev ändå 30 matcher därborta som man fick kolla på. Men jag känner mig pigg och fräsch i kroppen och känner mig redo att spela min bästa hockey nu, säger Bratt.

Rikard Grönborg låter i sin tur positiv kring Bratts chanser att gå in i laget mot Schweiz i morgon. – Vi ska ta diskussioner med doktorerna här efter träningen och ta ett avstamp kring vad vi ska göra härnäst. Det är jättekul att se honom på isen igen. Man lider alltid med spelare som missar matcher, säger han. – Det är en väldigt kreativ spelare som bör få en kreativ roll, men var någonstans får vi ta när vi kollat hur han mår.

I går fanns han dock på is under Tre Kronors morgonvärmning och under fredagen var han åter på is under den ordinarie träningen. För egen del känner han sig klar att hoppa in i hetluften igen. – Det känns bra. Jag hade en bra träning i dag och det var kul att vara därute med boysen. Jag känner mig redo i kroppen, säger han. – Som träningen kändes därute känner jag mig redo att spela. Nu är det upp till Rikard och coacherna att göra det valet.

Fem veckors frånvaro i början av säsongen, fem veckors frånvaro i slutet av säsongen – och dessutom en skada under VM. Jesper Bratt har haft sina prövningar den här säsongen. Men nu är han redo för comeback i Tre Kronor. – Som träningen kändes därute känner jag mig redo att spela, säger han till hockeysverige.se.

