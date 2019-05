Erik Karlsson. Foto: USA Today Sports

Det har under en längre tid cirkulerat rykten om att Erik Karlssons framtid skulle finnas i New York Rangers. Härom dagen späddes de på ytterligare när Sportsnets Chris Johnston tog upp det under en radiointervju.

Erik Karlsson är mitt uppe i en brinnande konferensfinal med San José Sharks. Det hindrar inte ryktena kring hans framtid att fortsätta florera. Den snart 29-årige backen kan välja bli unrestricted free agent den 1 juli och testa öppna marknaden. Det skulle kunna leda till ett stort budgivningskrig kring svenskens tjänster.

Det har tidigare rapporterats att det är osannolikt att Karlsson förlänger sitt kontrakt med San José, som han trejdades till alldeles inför säsongsstarten i september. I stället ska Karlssons preferens vara att flytta österut så att han och hustrun Melinda kommer närmare familjen i Ottawa.

Ett rykte som inte velat försvinna är att Karlssons framtid skulle finnas i New York Rangers. Det var också något som Sportsnets insider Chris Johnston påpekade i en radiointervju med FAN960 i Calgary härom dagen.

TUFF LÖNETAKSSITUATION

Johnston sa att han skulle bli förvånad om svensken återvänder till San José eftersom det har varit tufft för han och hans fru att vara borta från familjen i Ottawa. Han tillade att New York Rangers förefaller vara den mest logiska destinationen för Karlsson och att Tampa Bay Lightning skulle vara ett alternativ eftersom han är villig att ta ett billigare kontrakt för att få spela ihop med Victor Hedman.

Problemet med Lightning är givetvis att de har en tuff lönetakssituation som skulle de tvinga dem att flytta flera spelare för att få plats med Karlsson. Exempelvis Alex Killorn, Ryan Callahan och Tyler Johnson, som har en no trade-klausul i sitt kontrakt.

Free agent-marknaden öppnar 1 juli.

