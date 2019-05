Marcus Krüger. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Spelare som sitter på utgående kontrakt i NHL brukar vanligtvis inte dyka upp på VM. Men det finns alltid undantag – spelare som ser chansen att förbättra sina aktier i NHL via VM-spel. Marcus Krüger är en av dem.

– Att spela bra i VM kan aldrig vara dåligt för nästa kontrakt, säger han till hockeysverige.se.

BRATISLAVA

Bland de första sakerna man tittar på när man ska undersöka vilka NHL-spelare som kan tänkas vara aktuella för VM-spel är hur deras kontraktssituation ser ut. För är det något vi lärt oss på senare år är det att spelare som sitter på utgående kontrakt sällan vill delta på VM. Framför allt eftersom det innebär en risk. En oläglig skada skulle kunna sänka spelarens marknadsvärde eller till och med förstöra möjligheten att få nytt kontrakt.

I NHL skiljer man på restricted och unrestricted free agent när man talar kontraktsspråk. Restricted free agent är spelare vars rättigheter fortfarande tillhör den aktuella NHL-klubben, som de i regel gör tills spelaren är någonstans mellan 26-28 år. Unrestricted free agent innebär att spelaren är fri att testa öppna marknaden, ta in anbud från samtliga klubbar i ligan.

I årets svenska VM-trupp finns det två restricted free agents i Marcus Pettersson, Pittsburgh Penguins, och Adrian Kempe, Los Angeles Kings, samt två potentiella unrestricted free agents i Marcus Krüger, Chicago Blackhawks, och Mario Kempe, Arizona Coyotes.

”GRYMMA SIGNALER”

Den som sticker ut mest här är Krüger, som har mer än 500 matchers erfarenhet av NHL-spel och den som har mest att förlora på att ta ”risken” att spela VM. Men det visar sig att han inte alls ser det så.

– Det var första gången jag stod inför det här med utgående kontrakt och en förfrågan att komma och spela VM. Men det gick ganska fort att bestämma sig, säger han till hockeysverige.se.

– Först och främst blev jag stolt och glad över att de frågade om jag ville vara med. Det har alltid varit roligt i landslaget tidigare och kul att vara med igen. Sedan med kontrakt… Jag vet inte… Du kan bli skadad i slutet på säsongen också och det är ingen som struntar i att spela de sista matcherna bara för att de har kontrakt.



Rikard Grönborg gillar att spelare vågar ta chansen. Han ser det som att de gör en investeringen i sig själva samtidigt som han själv vet att han får en högmotiverad spelare till turneringen.

– Grymma signaler. Det hände förra året också att några ställde upp, säger förbundskaptenen.

– Jag tycker att de kommer hit och stärker sina aktier. Har de ett bra bra VM och spelar bra här är det klart som tusan att de blir stärkta. Jag tycker att de gör rätt, men varje situation är unik och det måste vi respektera och förstå. De är sitt eget företag på något sätt.

”VILL INTE ÅNGRA MIG”

Krüger håller med.

– Att spela bra i VM kan aldrig vara dåligt för nästa kontrakt. Jag älskar att spela hockey så det var ganska enkelt beslut att komma hit ändå, säger han.

– Man vet inte hur många chanser man får att spela här, så det är lika bra att ta till vara på dem. Jag har sagt åt mig själv att jag ska göra allt jag kan med hockeyn, för man vill inte sitta där när man är för gammal för att spela och ångra sig. Kommer det upp en chans ska jag ta den, oavsett omständigheter.

Om Marcus Krüger inte skriver nytt kontrakt med Chicago Blackhawks innan 1 juli kan han testa den öppna marknaden. Just nu vet han inte vartåt det lutar, bortsett från att hans inställning är att stanna i Nordamerika. Någon hemkomst till Djurgården finns inte på radarn just nu.

– Målet är i alla fall att vara kvar där borta och förhoppningsvis få en bra chans där, säger han.

– Sedan vad det blir… Vi får ta den här turneringen först och när vi kommer närmare juli kommer man att veta mer. Just nu försöker jag spela så bra jag kan i den här turneringen och hjälpa laget på vilket sätt det än är. Sedan blir det intressant. Det är en ny situation.

– Det blir allt ovanligare att folk kommer till free agency. Det är väl ett fåtal stora namn, Erik Karlsson till exempel som hamnar där, men annars är det några få av oss som är free agents som inte riktigt vet vad som kommer att hända.