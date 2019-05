Markus Ljungh Foto: Bildbyrån

Han kom, han såg, han gjorde succé – och fick ett KHL-kontrakt. Markus Ljungh berättar för hockeysverige.se om tankarna att lämna HV71 för ett äventyr i Vladivostok.

– Det är lite blandade känslor, faktiskt.

Med sina 40 poäng gjorde Markus Ljungh karriärens bästa SHL-säsong. Han slutade femma i poängligan och hade bara Joakim Lindström före sig av de inhemska spelarna. Som så ofta annars när en spelare gör succé av Markus Ljunghs mått hopar sig då de utländska klubbarna och jobbar för att säkra upp spelarens signatur. I HV-stjärnans fall var det Admiral Vladivostok som vann kampen.

Vladivostok är en stad i den absoluta östern av Ryssland, nära den kinesiska och koreanska gränsen. Det blir med andra ord en viss skillnad för Markus Ljungh, som tidigare varit länge i både Västerås och Djurgården. Nu väntar ett helt nytt äventyr.

– Det blir en lång flytt, kan man lugnt säga, skrattar 28-åringen.

– Jag har inte varit någon som velat hoppa runt mellan klubbarna utan jag har velat känna stabilitet i hockeyn och utvecklas på mitt sätt. Men nu kände jag att jag hade en bra säsong och att jag var redo. Det kom med en bra tajming med familjen och sådana saker. Det kommer bli ett äventyr och det finns en stor ovisshet men…man får ta det som det kommer.

Samtidigt som Markus Ljungh skrivit på ett kontrakt som förmodligen säkrar hans ekonomiska framtid på lång sikt medger han att det var ett jobbigt beslut att behöva fatta.

– Det var inget lätt beslut, det måste jag erkänna. Man har liksom vänt på alla frågor runt det och försökt göra sig så förberedd som man bara kan bli. I slutändan kände jag att jag ville ta chansen när den väl kom och i efterhand känns det bra.

– Men det är lite blandat. Å ena sidan måste jag lämna HV, där jag trivdes bra och hade ett bra år, för att skriva på för ett lag utomlands, men å andra sidan är det kul att få chansen i en storliga som KHL. Det är något jag känner mig stolt över.

”FÅR JAG CHANSEN FLER GÅNGER?”

Han berättar att det fanns en bra dialog med HV71 och att han ville lämna på ett snyggt sätt.

– Det var lite snack med agenten till och från och han sa att det fanns intresse. Då sa jag väl mer eller mindre att om rätt erbjudande kommer så skulle jag vilja testa på att spela utomlands, och det var jag varit öppen och ärlig med mot HV också. Jag har velat ha en bra kommunikation med dem också, så man lämnar på ett bra och schysst sätt.

Du är 28 år och kommer från din bästa säsong. Fanns det några tankar kring att det här kanske skulle kunna vara ”sista chansen” att få spela i en storliga i Europa?

– Ja, det är klart man går i de tankarna. ”Om jag inte tar chansen nu, kommer jag få den fler gånger?”. Men det är också svårt att fundera på sådana saker. Framtiden är alltid oviss och man har ingen aning om vad som väntar. Nu kom chansen, det kändes bra, och då tänkte jag bara: ”Vi kör på det”.

PRATADE MED TIDIGARE LAGKOMPISEN

Markus Ljungh berättar att han pratade med Admiral Vladivostoks bästa poängplockare under deras hittills korta KHL-historia, Niclas Bergfors, innan han skrev på. Bergfors och Ljungh var lagkamrater i Djurgården.

– Det är en ny klubb i KHL, men jag snackade med Bergfors som var där i tre år och han sa att det var en fin stad i alla fall. Men ska jag vara ärlig vet jag väl inte supermycket om staden eller laget utan jag får försöka läsa på lite.

– Det är en lång flytt och det är okänd mark för mig men jag vet samtidigt att jag kommer få vara med om nya saker och att jag kommer växa som människa av det.

Just med tanke på ovissheten vågar västeråsaren inte heller blicka allt för långt in i framtiden. Han drömmer inte på lång sikt utan försöker leva för dagen.

– Just nu känner jag att jag vill leva i nuet. Framtiden får tala för sig själv på något sätt. Nu ska jag bara förbereda mig så bra jag kan för säsongen som kommer för det är helt nya saker jag kommer bli testad på. Jag kommer få möta nya lag, spela en helt ny hockey, det är nya människor man ska lära känna…Det ska bli intressant att se hur jag tar mig an den utmaningen. Det är ett mål i sig för mig, att jag ska klara av det.

– Men det är klart att jag vill få in en fot i ligan. Gör jag det bra nästa år så kanske jag får vara kvar. Om inte – ja, då får vi se vad som händer.

VAR NÄRA ATT SLÅ UT SERIEVINNAREN

Medan HV71 hade en säsong som får Balder att framstå som en ytterst blek berg- och dalbana hade Ljungh en ypperlig debutsäsong i klubben.

– Ska jag vara ärlig vet jag inte riktigt vad det var som gjorde att det flöt på som det gjorde. Jag hade en bra försäsong, fick en lite tuffare start på säsongen, men sen började det rulla på. Och det gjorde det hela tiden. Jag hamnade rätt med både kedja och spelidé, säger Ljungh och fortsätter:

– Det är svårt att sätta fingret på det och förklara vad som fungerade. Det kändes bra helt enkelt.

Martin Thörnberg och Markus Ljungh jublar. Foto: Bildbyrån.

Men laget då – ni fick inte till det över tid av någon anledning.

– Vi hade för låga dalar. Vi hade en hög högstanivå men en alldeles för låg lägstanivå. Vi blandade och gav alldeles för mycket.

Känns det bittert att ni inte fick ihop det i slutspelet?

– Jag kände så här: När det gick som det gick i början av säsongen, vi bytte tränare, vi gick bra, sen började det gå tungt, då var det bara ”går vi till slutspel så kan allt hända”. Jag tycker vi hade ett slutspelslag, som man brukar säga om vissa lag. Vi fick möta serieettan Färjestad men vi hade en väldigt bra chans att slå ut dem. Tyvärr tog vi inte tillvara på bortavinsterna tillräckligt bra och det känns såklart surt nu, eftersom vi var så nära.

Nu får HV71 jaga revansch nästa säsong. Men då gör de det utan sin bästa poängplockare i laget.