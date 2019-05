Nej, Scott Darling höll inte som förstemålvakt. Den tidigare succémålvakten uppges nu köpas ut från det kontrakt som egentligen gäller till 2021.

Scott Darlings historia är beundransvärd. Han tog sig tillbaka från ett alkoholmissbruk och slog igenom med dunder och brak i Chicago för fyra år sedan. Han fick sedan ett fyraårskontrakt värt 4,15 miljoner dollar per säsong av Carolina – men där misslyckades han kapitalt.

Så pass kapitalt att klubben redan nu ska ha meddelat Darling att han kommer köpas ut från sitt kontrakt, som det nu kvarstår två år av. Det uppger The Fourth Periods David Pagnotta.

Enligt CapFriendly kommer utköpet slå mot Carolinas lönetak för de kommande fyra åren, fördelade över 1,2 miljoner dollar, 2,3 miljoner dollar och sedan två år med knappt 1,2 miljoner dollar per säsong.

Scott Darling har haft en hemsk tid i Carolina och lyckades inte alls axla rollen som förstemålvakt. Den här säsongen stod han bara åtta matcher i NHL innan han skickades ned till farmarligan. Där blev det 14 matcher innan han tog en timeout från ishockeyn av personliga skäl.

