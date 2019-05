Peter Andersson. I fokus i Malmö och vid grillen. Foto: Bildbyrån

Jakten på ett SM-guld med Malmö Redhawks går vidare, och kanske skrivs segerreceptet på extrajobbet i sommar. Grillmästare Peter Andersson är hungrig efter revansch.

– Vi är ett av lagen som kan stöka till det, säger Peter Andersson till hockeysverige.se.

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att hockeytränare grillar på somrarna hör nog inte till ovanligheterna, det gör säkert de flesta. Men att – som Peter Andersson – göra det till 250 personer ett par gånger i veckan är kanske inte lika vanligt. Anledningen?

– Jag sommarjobbar. På restaurang Ågården i Arboga, berättar Malmö Redhawks-tränaren.

– Jag fick börja i disken, men känner att jag klarade den nivån. Nu har jag hamnat i grillen på sådana här grillkvällar.

Sommarjobb? En hockeytränare?

Historien klarnar ganska snabbt när Peter Andersson får chans att utveckla denna – för hockeytränare – något annorlunda sommarsysselsättning.

Femtiotreårige Andersson är Örebroaren som sedan tre säsonger tillbaka är huvudtränare i SHL-klubben Malmö Redhawks. Kärleken till hemtrakten är däremot fortfarande stark. Tillsammans med sin sambo spenderar Andersson stora delar av sina somrar i huset i Arboga och det är på den vägen sommarjobbet blivit verklighet.

– Min sambos bror har en restaurang i Arboga, och hon brukar jobba där. Av någon tillfällighet för ett par år sedan var jag där och då var det fullständig kaos. Det kom så mycket folk. Då frågade de om jag inte kunde hoppa in i disken. Jag klarade av det där, sedan gick det någon vecka och då kom ”du får ta disken på torsdag”. Sedan har det blivit så.

Restaurangen började sedan med grillkvällar och lite på skämt sa Andersson: ”där kan ju jag stå”!

Så blev det. Ett faktum som får många av gästerna att titta en gång extra på vem det verkligen är som serverar maten.

– Det är jättekul, men det är många som kommer och säger: ”det här stämmer inte, du brukar ju vara på ett helt annat ställe”. Det är många turister där och det är alltid någon som är hockeyintresserad. Där står man i hög kockhatt, säger han med ett leende.

”THE MILLION DOLLAR QUESTION”

Arbetet vid grillen har blivit ett sätt för Andersson att kunna släppa hockeyn under somrarna. För även om han trivs med kockmössa och grilltång är det i båset och på isen som Peter Andersson känner sig som mest hemma. Till hösten går han in på sin fjärde säsong i Malmö Redhawks som under hans ledning slutat topp-ssex i SHL två år i rad.

– Jag försöker vara engagerad och ärlig. Jag säger vad jag tycker till laget och spelarna och det vet jag att de uppskattar. Jag är tydlig med vad vi vill, vart vi ska och hur vi ska ta oss dit, förklarar han sin ledarstil.

– Jag har i unga år fått lära mig att det går ut på att vinna. Och jag tycker det är viktigt att man ska spela för att det. Jag tycker att man pratar för lite om att vinna i Sverige …

– Vissa tränare nämner aldrig ordet ”vinna” utan de nämner ”prestation”. Och jag förstår det, men man hör inte så många i Kanada att ”vi gjorde en bra prestation”. Det är vinna eller försvinna. Jag hade tur att som ung få vara med att vinna och lära mig. Man kan lära sig att vinna tror jag men man måste vara redo att betala ett visst pris. Jag hoppas och tror att de som är här gillar det.

Du framstår som en vinnare – är du ingen bra förlorare?

– Nej det är jag inte. Jag tycker jag har blivit bättre, men nej. Och framförallt, man kan förlora på olika sätt tycker jag, man kan kriga och slita som vi ofta gör. Men tyvärr finns det de gångerna man tycker att ”idag gjorde vi fan inte riktigt som jag ville”. Men då anklagar man sig själv också, om man gav dem förutsättningar att vinna. Men där vet jag att jag ibland har att lära, säger Andersson.

Malmö har inte vunnit SM-guld sedan 1994. De senaste tre säsongerna har de tagit sig till slutspel, men åkt ut mot de blivande SM-guldvinnarna under varje säsong. I år mot Frölunda i kvartsfinal. En matchserie som väckte känslor, speciellt i match fyra då Andersson och Frölundas Roger Rönnberg hamnade i en het diskussion direkt efter slutsignalen gällande en tackling från Frölundas Simon Hjalmarsson på Malmös Emil Sylvegård.

– Jag tycker än i dag att det var ett sjukt felbeslut. För då tävlar man inte på samma villkor. Jag är väldigt frågande mot alla experter och de som sitter i stolen bredvid och tycker att matcherna ska gå snabbare. Jag tycker de ska få ta så lång tid det behövs. Så länge det blir rättvist.

Förlusten var en besvikelse förstås, men också en signal om att Malmö Redhawks kan bli bättre. Sedan uttåget i kvarten har Malmö ledarstab med Andersson i spetsen tittat på områden som går att förbättra. Ett sticker ut lite mer än övriga.

– Det som är väldigt svårt att ta på är att vi var ett sjukt bra hemmalag och ett ganska dåligt bortalag faktiskt. Det finns det jättemycket statistik på, och frågan är varför? Det är ”the million dollar question”. Hade vi bara spelat matcher hemma hade vi kunnat vinna SM-guld. Hade vi bara spelat matcher borta hade vi kanske fått kvala. Så var det för oss.

FÖRLÄNGT KONTRAKT

Viljan att vinna driver Peter Andersson, det märks. Och passionen att får göra det med Malmö är stor. Trots rykten om flytt förlängde Andersson nyligen kontraktet med Redhawks med ytterligare två säsonger.

– Jag tycker att det finns något lockande i det här bygget. Det känns som vi har tagit stegen, vi klättrar och utmanar. Det finns många lag som kan vinna SM-guld och jag tycker vi är ett av de som kan vara med och stöka till det, menar Andersson.

– Jag gillar ju ordet vinna och vill gärna att vi ska få vara med och slåss om det förr eller senare. Det är därför jag är kvar här. Jag hoppas och tror att vi kommer vara ett av de lagen inom de här åren.

Malmö har brottats med en hel del ekonomiska utmaningar de senaste åren. Spelarbudgeten är inte densamma som för flera andra SHL-klubbar. Ändå har Redhawks fått ihop trupper som kunnat utmana i toppen av tabellen.

– Vi är noggranna när vi rekryterar. Det är många diskussioner för vi vill känna trygghet när vi tar besluten. Det finns en plan för hur vi jobbar och tänker. Vi ska spela på ett visst sätt, det finns en ram för det och vilka passar då in och vilka passar inte in i det. Det är inte som det är förr att man bara värvar någon. Vi gör det definitivt inte. Är han rätt spelare för att spela i vårt system? Men även kanske ha någon mönsterbrytare. Man kan inte ha robotar, det är en härlig utmaning för oss att hitta de spelarna som ska passa in och jobba som vi vill jobba här.



Fredrik Händemark, en av spelarna som spelar sin roll i Malmö. FOTO: Bildbyrån

EN AV SHL:s BÄSTA

Peter Anderssons ledarskap gjorde att han efter säsongen var en av kandidaterna till Årets Tränare i SHL, ett pris som Luleås Thomas Berglund vann. Men priset kunde lika gärna hamnat i söder, där Andersson och hans kollegor byggt ett lag. Moralen och karaktären är egenskaper som både Andersson och flera spelare många gånger pekat ut som framgångsfaktorer.

– Eftersom vi inte kunnat betala har det varit väldigt viktigt för oss att vara tydliga med rollerna. Just rollerna tycker jag har ändrats mycket inom svensk hockey de senaste åren. En spelare ska vara här och göra det där. Men det måste vara mycket lättare för spelarna också att veta precis vad man ska göra. Då känner sig de trygga. Det tycker jag är sjukt viktigt att man berättar för en spelare innan de skriver på. Så man inte kommer hit och känner att det inte känns bra.

Malmö förbereder sig just nu för nästa säsong. Fram till juli kommer laget gnugga på med försäsong innan en fyra veckor lång semester väntar.

Kan du släppa hockeyn någon gång?

– Jag har lärt mig mer att vara av och på. För jag gillade sådana tränare som var det. Jag sitter gärna med grabbarna ibland och snackar skit, eller i någon diskussion. Men sedan kan jag gå och sätta på mig skridskorna och komma in i omklädningsrummet och då är man på. Och det vet dem. Det lär de sig. Jag har haft ett par man kunnat skämta med, och sedan veta att nu är det inte läge längre. Man kan inte vara ”på på på” jämnt utan ha kul i gruppen också. Och då gäller det för oss att vara med och inte bromsa det.

På somrarna kan han åtminstone slå av hockeyn lite, som SHL kanske ende sommarjobbande tränare.

– Det är enkelt och det trivs jag jättebra med på somrarna, avslutar han.