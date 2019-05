Tomas Hyka har gjort succé i AHL. Men nu lämnar han Vegas Golden Knights för spel med Traktor i KHL.

Minns ni Tomas Hyka? Säsongen 13/14 gjorde tjecken nio poäng på 40 SHL-matcher samt en poäng på tre matcher i HockeyAllsvenskan och bara tre poäng i kvalet upp mot SHL. Sedan dess har den tidigare Färjestad- och Västeråsspelaren sannerligen fått ett lyft i karriären. Han har spelat 27 matcher för Vegas i NHL och har den här säsongen gjort succé i AHL. Det blev 40 poäng på 43 matcher under säsongen och i slutspelet har han gjort 14 poäng på 17 matcher för Chicago Wolves, som är framme i final.

Men nästa säsong blir det inget NHL-spel. Enligt normalt initierade Igor Eronko på Sport-Express har Hyka redan kommit överens med KHL-klubben Trakor Tjeljabinsk om spel i klubben nästa säsong.

Det blir i så fall första gången 26-åringen spelar i KHL.

