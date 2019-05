Jakob Ragnarsson framför nya klubbmärket Foto: Peter Ekholm

Jakob Ragnarsson har bytt Stockholm/Uppsala mot Ängelholm. HockeyAllsvenskan mot SHL. Almtuna mot Rögle. Nu ska den talangfulla backen ta nästa steg i karriären.

– Jag känner många som varit här nere. De har sagt att de trivts bra och så. Och jag kände att jag ville ge det ett försök, säger han till Hockeysverige.se om klubbvalet.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förberedelserna inför säsongen 2019-20 är i full gång i Catena Arena i Ängelholm. Rögle, som fick till åttondelsfinal under den nyss avslutade säsongen, har spänt bågen ytterligare. Välmeriterade Dennis Everberg och Niklas Hansson är två spelare som tillkommit. 19-årige Jakob Ragnarsson är en annan.

– Jag tycker det är ett bra steg. Jag får en ny utmaning, på en ny nivå och kommer få möta bättre spelare. Det ser jag bara positivt på, säger Ragnarsson om steget från allsvenskan till SHL.

Säsongen som gick slutade inte särskilt roligt för Ragnarsson vars Almtuna degraderas till Hockeyettan efter ett misslyckat kvalspel. För 19-åringen var det hans andra hela säsong i HockeyAllsvenskan – men nu väntar en ny nivå.

– Jag måste väl förbättra allt egentligen. Jag måste gå upp några snäpp till på alla plan.



Jakob Ragnarsson i Almtuna-tröjan. Nu väntar större utmaningar. FOTO: Bildbyrån

DRAFTAD AV STORKLUBBEN

Pappa Marcus Ragnarsson, ny svensk assisterande förbundskapten, tillbringade flera av sina år som spelare i Djurgården. Men så blev inte fallet för Ragnarsson den yngre. Istället blev det ett tvåårskontrakt med Ängelholmsklubben.

– Rögle var intresserade inför förra året också. Jag känner många som varit här nere. De har sagt att de trivts bra och så. Och jag kände att jag ville ge det ett försök, förklarar han.

Under sin första säsong i allsvenskan producerade Ragnarsson 13 poäng på 47 matcher. Det följde han upp med att göra sex assist på 37 matcher förra säsongen.

– Jag är en tvåvägsback som har bra förstapass och ser isen väldigt bra. Jag gillar att följa med upp i banan, förklarar han.

Han beskrivs som en lovande back av Rögles sportchef Chris Abbott, så lovande att han draftades av New York Rangers förra säsongen. I den tredje rundan som nummer 70 totalt.

– Det var jättecoolt faktiskt att bli draftad. Speciellt av New York Rangers som är en av de största klubbarna i NHL. Det var coolt.

Hur mycket kontakt har man med sin klubb under säsong?

– Vi har haft lite kontakt under säsongen. Kjellberg (Patric) är ju med som scout i Rangers , så jag har haft lite kontakt med honom och sedan med en i New York som kommit hit och kollat några matcher.

Kommande säsong kommer Ragnarsson dock synas ännu mer för sin potentiella framtida klubb. Patric Kjellberg jobbar nämligen i Rögle, och kan nu hålla bättre koll på Ragnarsson.

– Det var en liten inverkan på att jag kom hit, erkänner 19-åringen.

HYFSAD I KÖKET

Flytten till Ängelholm innebär inte bara nya hockeyerfarenheter utan också att Jakob Ragnarsson får klara sig ensam för första gången.

– Så är det. Jag har bott hemma till nu, så det blir en ny omställning. Man får laga mat själv, handla och städa. Laga mat är jag hyfsad på i alla fall, så något fixar jag ihop, ler han fram.

Vad lagar du hemma då?

– Det blir mycket pasta, köttbullar och sådant lite mer simpelt.

Men än så länge trivs han i sin nya miljö, även om det är en bit hemifrån

– Det är en jättemysig stad. Den är ganska liten ändå, men än så länge tycker jag att den är bra, säger Ragnarsson.