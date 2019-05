Under VM började ryktena florera att Dominik Kubalik var klar för spel i Chicago Blackhawks till den kommande säsongen. Nu meddelar klassikerklubben att succéforwarden skrivit ett ettårskontrakt med klubben. LÄS ÄVEN: Gör succé i VM –

Hockeyettan-laget Vimmerby får in en meriterad förstärkning på tränarbänken till nästa säsong. Femfaldige SM-vinnaren Peter Nordström är nämligen klar som huvudtränare för smålänningarna. Som spelare var Peter Nordström en gigant

Anders Nilsson trejdades från Vancouver till Ottawa under säsongen. 28-åringens kontrakt löpte ut i sommar, men nu har parterna kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt för den svenske VM-guldmålvakten från 2018. Vid nyår trejdades And

En operation håller Mantas Armalis borta från spel under stora delar av hösten. Då väljer Skellefteå AIK att plocka in Oskar Östlund från norska Storhamar. – Det känns väldigt häftigt att komma till just Skellefteå och det ska bli en