BLICKAR ÖSTERUT. Efter en succéartad comebacksäsong i SHL väntar KHL-spel för Lukas Bengtsson till hösten. Foto: Bildbyrån

Inför säsongen var allt han ville att hitta tillbaka till sitt rätta jag och spela så mycket hockey som möjligt. Nu kan Lukas Bengtsson blicka tillbaka på en säsong som tog honom hela vägen till den svenska VM-truppen och ett tvåårskontrakt med ryska superklubben SKA St. Petersburg.

– Det är en av de största organisationerna i Europa. Det är helt enkelt en chans man inte kan tacka nej till, säger Bengtsson till hockeysverige.se.

När Lukas Bengtsson förra sommaren landade på svensk mark inför återkomsten i SHL var det ett bagage med två sjukdoms- och skadedrabbade säsonger som rullade upp på Arlandas bagageband. Efter en längre tids besvär diagnostiserades den då 22-årige backen med POTS syndrom under våren 2017. Sjukdomen höll Bengtsson i ett fast grepp under åtta långa månader och gjorde honom illamående, trött samt gav honom problem med blodcirkulationen.

När Bengtsson till slut fick bukt på sjukdomen, mycket tack vare sin amerikanske agent Michael Deutsch, kom i stället skadorna. Under sin andra säsong i Nordamerika begränsades backen till 37 matcher i AHL på grund av skadeproblematiken.

Nya tag behövdes tas, och det hemma i trygga Sverige tillsammans med Linköping.

– Jag åkte hem för att hitta tillbaka både till mitt spel, men även till mig själv. Tiden i Nordamerika var jättetuff och det tog nog hårdare mentalt än vad jag kände till en början. Det var en jobbig och tuff tid, där jag under första året inte riktigt visste om jag någonsin kunde spela hockey igen. Sen drabbades jag av tunga skador under mitt andra år, så jag kände att jag måste komma hem och ladda om, säger Lukas Bengtsson till hockeysverige.se.

”INGET JAG RIKTIGT TRODDE PÅ SJÄLV INFÖR SÄSONGEN”

Bengtsson växte direkt ut till en av Linköpings nyckelspelare och i slutet av oktober togs 24-åringen ut till Tre Kronor för första gången i karriären. Där blev backen bofast under hela säsongen och när Rikard Grönborg presenterade sin preliminära trupp till VM i Slovakien var Bengtsson en av endast tre SHL-spelare i en NHL-stjärnspäckad trupp.

När John Klingberg sedan anslöt till Tre Kronor mitt under turneringen fick Bengtsson snällt maka på sig.

– De var helt öppna med att det kunde komma in spelare i truppen och att det då skulle vara världsspelare som skulle ansluta. Det har man förståelse för. Självklart hade jag velat spela, men samtidigt fick jag vara med på en fantastisk resa under hela året med Tre Kronor, säger Bengtsson.

Att Bengtsson skulle vara ett namn för VM-truppen var inget han själv trodde i sin vildaste fantasi inför säsongen.

– Nej, jag hade ingen tanke alls på VM då, det kan jag vara ärlig att säga. Sen är det klart att man drömt om att spela med Tre Kronor i ett VM, men det var inget jag riktigt trodde på själv inför säsongen. Tanken var som sagt att hitta tillbaka till mitt spel, för jag visste att jag kunde vara en väldigt bra hockeyspelare. Men att det skulle så pass bra att man skulle slå sig in i den preliminära VM-truppen… Nej, det trodde jag inte.



BOFAST. Lukas Bengtsson var en del av Rikard Grönborgs landslag under hela den gångna säsongen. FOTO: Tomi Hänninen/Bildbyrån

INGEN TVEKAN NÄR CHANSEN DÖK UPP

Bengtssons imponerande spel i både Linköping och Tre Kronor gick inte obemärkt förbi. Samtidigt som 24-åringen fick lämna VM-truppen stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Linköping. I stället hade han utnyttjat en klausul i sitt kontrakt som gav honom möjlighet att bryta avtalet med LHC för att testa på lyckan i KHL.

En dryg vecka senare presenterades Lukas Bengtsson som den ryska gigantklubben SKA St. Petersburgs senaste nyförvärv.

– Det känns fantastiskt kul och det är en chans som jag bara kunde drömma om att den skulle dyka upp. När den kom så var det bara att ta den direkt, det var ingen tvekan. St. Petersburg är ett av de största lagen i Europa och att jag nu ska få spela där känns helt fantastiskt. Det var ett väldigt lätt val att göra, om man säger så.

Bengtsson är tydlig med att vistelsen i Linköping aldrig var tänkt att bli speciellt långvarig.

– Tanken var hela tiden att jag inte skulle bli kvar i Linköping allt för länge. Jag kände att jag kunde spela på en högre nivå och att det här bara skulle bli ett stopp på vägen där jag kunde ladda om, hitta mig själv för att sedan ta mig vidare. Nu blev det precis som jag hade hoppats på. Jag sitter här med ett nyskrivet tvåårskontrakt med en av Europas största klubbar och är hur glad som helst.

I St. Petersburg blir Bengtsson lagkamrat med svenskarna Magnus Hellberg och David Rundblad.

– Det är självklart en trygghet att det finns två svenskar som man kan prata med och som kan förklara hur allt runt om fungerar. Men jag menar, om chansen hade dykt upp och det inte hade varit några svenskar i laget hade jag så klart tagit den ändå. Det är en av de största organisationerna i Europa. Det är helt enkelt en chans man inte kan tacka nej till.



SVENSKTRION. I St. Petersburg blir Lukas Bengtsson lagkamrat med svenskarna David Rundblad och Magnus Hellberg. FOTO: IBL/Bildbyrån/AOP

”GÅR INTE ATT KOMMA TILL ETT BÄTTRE STÄLLE I RYSSLAND”

Med tanke på omständigheterna och det bagage Lukas Bengtsson hade med sig in till säsongen 2018/19 gör det faktum att han i dag sitter med ett nyskrivet KHL-kontrakt med en av Europas allra största klubbar än mer anmärkningsvärt.

Bengtsson berättar att han alltid haft en tro på sig själv även i de mörkaste av dagar och att han alltid vetat haft tron att han skulle kunna spela på högre nivå än SHL.

Men att han skulle ta klivet till en klubb av St. Petersburgs magnitud efter bara en säsong efter återkomsten till SHL? Nej, det trodde inte ens han själv när han återvände till svensk hockey i höstas.

– Att det skulle gå så fort som det ändå gjorde nu var kanske inte något man hade i tankarna. Först och främst ville jag spela hockey, utvecklas och hitta mig själv igen. Att vara med i Tre Kronor och ta det kliv som jag nu ska ta var inget jag hade i tanken då. Då handlade det mest om att hitta tillbaka till den Lukas som jag visste att jag kunde vara.

SKA St. Petersburg har varit lite av en maktfaktor i KHL de senaste säsongerna. Laget har huserat superstjärnor som Pavel Datsiuk, Ilja Kovaltjuk och Nikita Gusev de senaste åren. Samtidigt har man vunnit två Gagarin Cup-titlar under de senaste fem säsongerna.

– Jag vet att de är uppe och fajtas om titeln år efter år och att det är det som driver klubben framåt. Allt sköts otroligt proffsigt och det är, som jag sade, en av Europas största klubbar och det gäller allting. Resor, boende… Allt sånt är toppklass. Sen är det nära hem till Sverige med flyget, vilket inte skadar. Folk som jag har pratat med har sagt att det inte går att komma till ett bättre ställe i Ryssland.

REDO FÖR KULTURKROCK

Med det sagt är det fortfarande en stor utmaning som väntar den 24-årige stockholmaren. Ett nytt land, nytt språk och en ny kultur att anpassa sig till kan bli överväldigande för vem som helst.

Lukas Bengtsson känner sig dock inte speciellt orolig inför den stundande och förmodade kulturkrocken.

– Det är klart att det är en annan kultur i Ryssland än här i Sverige, men det blir ungefär samma sak som när jag åkte över till USA. Där är det också en annan kultur än vad man är van vid, men där kunde jag i alla fall prata engelska. Nu tror jag att språket blir en rejält stor utmaning. Det kanske blir ryska i omklädningsrummet och man kanske inte riktigt kommer att förstå alla genomgångar.



SPRÅKGENI? Lukas Bengtsson ser framemot att få lära sig det ryska språket. FOTO: Josefine Loftenius/Bildbyrån

”BÖRJAT LADDA NER LITE APPAR”

Just språket är något som kan bli något av en barriär modell större. 24-åringen har inte backat för utmaningar tidigare – och det är inget han tänker göra nu heller.

– Jag har sagt till mig själv att jag ska försöka lära mig språket. Jag tycker det är ett otroligt häftigt språk och jag ser det bara som en positiv grej inför framtiden. Även fast det kan bli tufft att lära sig så tror jag att det kommer hjälpa mig mycket, säger han.

– Jag har pratat lite med (Magnus) Hellberg och han berättade att han skulle lära sig ryska. Sen om jag kommer ta lektioner eller hur jag ska gå tillväga vet jag inte. Jag har redan börjat ladda ner lite appar för att komma lite förberedd i alla fall. Allt blir ju lättare om man förstår vad tränaren och lagkamraterna säger, snarare än att jag ska sitta där som ett frågetecken innan någon översätter. Jag tror att det kommer att uppskattas också, att man liksom visar att man är villig att lära sig och gör sitt bästa för att förstå.

Innan flyttlasset går till St. Petersburg i mitten av juli väntar en sommar fylld av hård barmarksträning, men även lite välförtjänt semester.

– Det var mest rehab direkt efter att jag kom hem från VM, sen körde jag igång sommarträningen i veckan. Men nu ska jag iväg en vecka till Cypern med tjejen, så det är väl där jag får vila upp mig litegrann. Sen blir det att köra igång träningen igen. Jag vill förbereda mig så gott det bara är möjligt inför det som komma skall, både fysiskt och mentalt. När jag är på plats i Ryssland ska jag vara så redo jag bara kan vara.