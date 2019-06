Jeff Jakobs Foto: Bildbyrån

Han är bara 30 år men har redan fått värdefull tränarrutin. Nu ska Jeff Jakobs leda Mora tillbaka till ishockeyns finrum.

– Jag har alltid haft det suget. Jag insåg ganska tidigt i min karriär att jag inte kommer till NHL eller blir topp, topp. Jag inte ville inte heller bli någon som håller på bara för att fylla ut dagarna, säger han om tränartankarna.

BORLÄNGE (HOCKEYSVERIGE.SE)

En av elithockeyn yngsta huvudcoacher är 30-årige Jeff Jakobs. Förra säsongen var han assisterande tränare åt Thomas Mitell i AIK. Kommande säsong ska han vara med och både leda och utveckla Mora som degraderades till Hockeyallsvenskan. Det här blir hans sjätte säsong i båset, men innan dess spelade han åtta säsonger i Hockeyettan.

– Moderklubb är Säter. Jag spelade där till och med U16. Sedan gick jag till Borlänge och kom upp i A-laget där mitt andra år som J18-spelare, berättar Jeff Jakobs då vi ses på köpcentrat Kupolen i Borlänge.

– Jag var i A-laget under tre säsonger, men som förstaårssenior gick jag till Mjölby. Där var jag under en säsong och en match innan jag blev avstängd. Efter det flyttade jag hem till Borlänge.

Vi får gå så långt tillbaka som till 2010 för att hitta avstängningen efter att Jeff Jakobs åkt på domaren Morgan Claesson.

– Det blev en längre avstängning efter en incident med en domare, men efter att jag flyttat hem till Borlänge igen spelade jag där i tre säsonger. Efter det var jag en säsong i Vita Hästen och var med om att gå upp i Hockeyallsvenskan, men jag fick inte följa med upp. Då flyttade jag hem tredje sejouren till Borlänge.

– Det blev bara en halv säsong. Jag hade haft en hjärnskakning. Sedan åkte jag på en till som gjorde att jag var borta över en månad. Då var redan tanken att jag bara skulle spela den säsongen och efter det bli tränare, men jag hoppade av mitt under säsongen eftersom jag kände att jag inte hade någon chans att bli någonting. Då var det dumt att riskera för mycket och åka på en till smäll.

– Då hände det lite saker i Borlänge så jag hoppade in som ”ass” redan i december då det var tränare som försvann och lite grejer.

Har du några problem idag efter hjärnskakningarna?

– Nej, det är ganska lugnt. Jag var klok nog att lägga av i rätt läge. Hade jag fortsatt och fått någon till hade det kunnat gå illa.

EN HOCKEYFAMILJ

Jeff Jakobs är långt ifrån ensam att gilla hockey i familjen från Säter. Yngre brodern Jim Jakobs kommer kommande säsong spela för Mariestad i Hockeyettan och storebror Jens Jakobs avslutade förra säsongen med spel i Almtuna.

– Dessutom var pappa (Mikael Gustavsson) jämt tränare i olika lag. Jens hade honom under hela uppväxten, men jag och Jim hade honom bara under en säsong. Sedan hade han bland annat Dalarna i TV-pucken.

– Vi är en hockeyfamilj och givetvis blev det en del hockeyprat där hemma. Sedan är nog varken Jens eller Jim lika nördiga som jag (skratt). Dom tycker nog det är roligast att spela medan jag tycker all hockey är rolig och var den nördigaste av oss.

Och största talangen av er tre, vem var det?

– Jens. Han har en bra touch och spelsinne. Överlag var han den största talangen. Både jag och Jim har fått slita lita hårdare.

– Nog har Jens också fått slita hårt för att komma dit han kommit och han har fått vara med om mycket, men det är inget tvivel om att han är den bästa av oss.

Vad lockade med att testa på ditt ledarskap?

– Jag har alltid haft det suget. Jag insåg ganska tidigt i min karriär att jag inte kommer till NHL eller blir topp, topp. Jag inte ville inte heller bli någon som håller på bara för att fylla ut dagarna.

– Då började jag fundera på andra banor. Tränarbiten har alltid funnits med i och med att pappa alltid varit tränare. Jag har alltid varit med där och fått se på hockeyn lite mer ur tränarögon. Sista åren började jag samla på mig grejer för att bli tränare. Man kan säga att jag spelade de sista fyra säsongerna för att bli tränare.

”VILL BLI TOPP I DET JAG HÅLLER PÅ MED”

Det låter som ett annorlunda tankesätt.

– Jag vet inte om jag är extrem, men jag vill, som sagt var, bli topp, topp i det jag håller på med. När jag var hockeyspelare och insåg att jag inte skulle bli det intresserade det inte mig att vara en i mängden. Jag ville bli bäst, men jag var för dålig även om jag tränade på bra.

– Jag ska inte skylla på hjärnskakningen för jag hade inte blivit nog bra ändå. Då insåg jag att tränarbiten intresserade mig mest och jag tyckte den var kul.

Ett av tränaruppdragen Jeff Jakobs haft är att vara assisterna tränare till Fredrik Söderström i Storhamar.

– Jag har haft många tränare runt mig som inspirerat mig på många sätt. Om jag går ännu längre tillbaka då jag var spelare hade jag Pelle Hånberg i Vita Hästen. Dessutom hade jag Uffe Skoglund i Borlänge, en Leksandslegendar som hade sitt sätt att driva laget. Han var bra hockeytaktiskt, hade bra träningar och drev gruppen hårt. Sedan kom jag till Vita Hästen där Pelle hade ett helt annat ledarskap, ett som jag aldrig tidigare varit med om.

– Det som fick mig att tänka bredare ur tränarperspektiv var nog då jag fick Pelle. Jag skulle säga att Pelle ser människan före hockeyspelaren och ur ett bredare perspektiv än just bara en hockeymatch, träning eller specifik spelare.

– Det här fick mig att se vinningen av att se människan och jobba på det sättet. Innan det tänkte jag nog lite mer hockeyspelare, coacha och inte så mycket dom här djupare samtalen om meningen med det vi håller på med. Det här var jätteintressant.

– När jag sedan kom till Borlänge jobbade jag med Micke Andersson som varit tränare i Junior och A-lag där i säkert 100 år. Det var den bästa gubbe jag kunde komma in med.

På vilket sätt?

– Han var lugn, trygg och jättebra för mig eftersom jag var ganska ung, vild och framåt. Efter det fick jag Michal Holmqvist som huvudtränare.

– Sedan jobbade jag med Fredrik i Norge och senast Mitell i AIK. Jag har haft många mycket bra tränare över mig då jag varit assisterande.

KAMPERADE IHOP MED CHICAGOTRÄNAREN

Det låter som du haft lugna personer att jobba med, exempelvis Fredrik Söderström?

– ”Fredda” är inte så lugn. Det är en myt, skrattar Mora-tränaren när en av hans bästa vänners sett att leda ett lag kommer på tal.

– Många har varit lite lugnare och det kanske har behövts. Mitell är väldigt lugn medan jag är mer het. Det gäller att hitta en balans i tränarstaben.

Thomas Mitells karriär har tagit en ovanlig vändning då han kommande säsong ska vara assisterande tränare till Jeremy Colliton i Chicago.

– Grymt häftigt. Det är en fascinerande resa han gjort. Han har inte heller varit tränare så länge, men taktiskt och att se spelet är han den bästa jag mött. På det viset är jag inte ett dugg förvånad att han är i NHL.

– Sedan är det en barriär att ta sig över och in i NHL. Det är inte många svenskar som klarat det. Några har lyckats med det som assisterande, men oftast har dom haft en spelkarriär där borta innan. Nu kommer han med sin bakgrund och det kul för honom.

Kommer han lyckas där borta?

– Ja!

Varför lyckades ni aldrig fullt ut med AIK förra säsongen?

– Vi har stött och blött den frågan efteråt i tränarstaben. Grundserien var bra och i mångt och mycket gör vi en bra säsong. Vi tangerar poängrekordet och har minst förluster i Hockeyallsvenskan genom tiderna. På så vis hade vi ett bra utgångsläge när vi klev in i kvalet.

– Det blev lite mot-studs, så är det. Hockey är ett spel som går väldigt snabbt och där du ibland har tur eller otur också. Vi hade inte turen med oss samtidigt som vi inte kom upp i standard…

”ÄR VARKEN MORING ELLER LEKSING I GRUNDEN”

Jakobs tystnar en stund och funderar innan han fortsätter

– Vi gjorde inte det här lilla extra. Det var aldrig så att vi var dåliga, men vi var inte heller riktigt bra. Det blev vårt fall.

Bilden jag fick var att luften gick lite ur AIK efter förlusten mot Oskarshamn, delar du den uppfattningen?

– Nej, jag tycker inte det. Första matchen mot Leksand hemma är en av våra bästa matcher, men (Axel) Brage räddar dom då. Den matchen tycker jag att vi ska ha. Hade vi vunnit den tror jag att det hade varit en helt annan sak. Men när Leksand gör 1-0 i match två då går tyvärr luften ur oss lite.

Efter säsongen i AIK hör Peter Hermodsson från Mora av sig och vill se Jeff Jakobs som huvudtränare där kommande säsong.

– Vi har haft kontakt en stund. Jag är varken moring eller leksing i grunden. Håller man på med den här verksamheten får man kanske inte ett lag på det sättet som många andra i min närhet här i Dalarna har.

– Båda klubbarna ligger ändå ganska när eftersom jag är uppväxt i länet. På så vi kändes det roligt då Mora hörde av sig för att höra om jag var intresserad. Dessutom känner jag lite för den klubben på grund av att dom är från länet och jag har haft båda mina bröder spelande där. På så vis har jag en relation till Mora.

”ÄR UNG – HAR MÅNGA ÅR PÅ MIG”

Jeff Jakobs har sprungit i Smidjegravs korridorer då han var yngre och på så vis fått en speciell känsla till klubben.

– Hjärta vet jag inte, men jag känner för föreningen, så är det.

Ser du Mora som ett steg vidare i din karriär?

– Självklart ser jag det som en karriär jag ska göra. Nu är jag ung och har många år på mig så jag behöver inte skynda jättemycket. Jag ser ändå en framtid där jag ska ta kliv, utveckla mig själv och hamna på nya platser högre upp både i Sverige och utomlands.

Är det också anledningen till att du nu tagit ett huvudtränaruppdrag för ett lag?

– Både och. Det var inte så att jag planerade för att bli huvudtränare nu. För mig blev det mer att titta på alternativen jag hade och vad som passar mig just nu. Jag hade även kunnat vara ”ass” i en annan förening. Det var mer helheten som kändes rätt.

Vad vill du tillföra Mora?

– Vad jag kan tillföra är vad jag är som ledare och människa. Jag är väldigt passionerad och engagerad, men har även ett väldigt driv i att utveckla både individen och laget. Jag är också nyfiken öppen för att ta in och lära mig nya saker.

– Sedan gillar jag att tävla. Jag håller på med det här för att vinna, vilket är en grundbult i det här. Du kan utveckla och utbilda individer hur mycket du vill, men förlorar du blir det ändå tråkigt i slutändan.

”VI SKA UPP I SHL IGEN”

I Mora kommer det finnas krav på att ni ska gå upp på en gång igen, har ni pratat målsättningar inom föreningen och laget?

– Inte med gruppen, men Peter (Hermodsson) och Peter (Ivarsson) har pratat med mig om det då vi träffats. Målet är att vi ska upp i SHL igen. Om det är sedan är nu eller två, tre fyra år får framtiden utvisa.

– Det är inte så att vi har ett krav att vi ska gå upp direkt. För Mora handlar det om att landa lite, börja bygga om och nytt. Trots allt blir det en stor förändring när man åker ut. Det blir bland annat många nya gubbar. Mora måste ta ett omtag och det kan ta några år.

Vad talar för att Mora ska klara av det?

– Det finns en stabil grund i föreningen, en förening med fötterna på jorden som har en familjär känsla som kan gör att vi kan få unga spelare att utvecklas där. Få killarna att känna sig bekväma och trygga i föreningen.

Blir det del fyra av Mora mot Leksand i vår?

– (Skratt) Vi får väl se och vi har ett intressant lag så vi kan vara där och slåss om dom platserna.

– Sedan tycker jag att Leksand ser intressanta ut på pappret. Dom kan mycket väl vara med högre upp i tabellen och slåss, avslutar Jeff Jakobs innan han gick loss på butikerna i Kupolen.