Zdeno Chára bröt sin käke i den förra finalmatchen men dök ändå upp på lagets träning. Foto: Bildbyrån/ Boston Bruins

Zdeno Chára fick en puck i ansiktet under den förra finalmatchen och ska enligt uppgifter ha brutit käken. Han kan inte prata och svarar på medias frågor via skrift men ändå är han aktuell för spel i nattens match.

”Så här långt in i slutspelet har alla skador och det finns utmaningar du måste överkomma för att spela”, skriver han till den samlade mediekåren.

I den fjärde finalmatchen sköt Blues-centern Brayden Schenn ett skott som styrdes upp i ansiktet på den slovakiske backveteranen Zdeno Chára. Han kom tillbaka till spelarbåset inför den tredje perioden med ett helvisir på hjälmen men gjorde inte något mer byte i matchen. Därefter kom det uppgifter om att han hade brutit käken.

Inför nattens match så trotsar backjätten alla oddsen och var med på lagets morgonvärmning. Han hade ett heltäckande visir på sig för att skydda sin käke. Bostontränaren Bruce Cassidy säger att han aldrig hade räknat bort sin kapten.

”JAG HAR JÄTTESTOR RESPEKT FÖR HONOM”

Lagkamraten Brad Marchand hyllade slovaken för sin tuffhet.

– Han är en otroligt tuff man. Han är verkligen villig att offra vad som helst och detta visar vilken stark karaktär han har. Det finns en anledning till varför fortfarande spelar och kommer bli en legendarisk spelare som väljs in i Hall of Fame och det är att han gör vad som helst för att vinna, säger han på dagens presskonferens och fortsätter:

– När man se sin kapten göra sånt här och spela igen skada så inspireras vi som lagkamrater. Det är fantastiskt att se och jag har jättestor respekt för honom.

Chara kan inte prata eller ens öppna munnen ordentligt så han tar nu skriftliga frågor från media (?!).

Alltjämt aktuell för spel ikväll. https://t.co/XDaaJFhyOv — Jonatan Lindquist (@Lindquistik) June 6, 2019

TÄNKER INTE PÅ SKADAN – BARA PÅ ATT SPELA

Chára själv kan inte prata överhuvudtaget då han knappt kan öppna munnen. Trots det så mötte han media inför nattens match och gav två skriftliga svar.

”Så här långt in i slutspelet har alla skador och det finns utmaningar du måste överkomma för att spela. Jag är inte annorlunda jämfört med vilken annan spelare som helst i de här två lagen”

(Nordamerikansk media) Hur ser du på risken att skada dig ytterligare när du bestämmer dig för spel eller inte?

”Du tänker inte på det. Du tänker på att spela. Du går inte in i en match och funderar på om du kan komma att bli skadad”.

Det är ännu oklart huruvida Boston-kaptenen faktiskt kommer att spela eller ej. I skrivande stund väntar man på besked från lagläkaren.

Den femte finalmatchen börjat 02:00, svensk tid.