David Hellsing tror att Dominik Furch och Christopher Mastomäki kommer bli nyttiga för Örebro i vinter. Foto: Bildbyrån

Örebro har de senaste veckorna tappat tre rejält tunga pjäser till andra ligor och lag. Men trots det menar Nerikes Allehandas hockeyjournalist David Hellsing att det finns ljusglimtar. Bland annat den nye målvakten Dominik Furch.

— Jag tror han är ett kap, berättar Hellsing för hockeysverige.se.

Efter en stark spurt under fjolårssäsongen såg mycket ljust ut inför hösten gällande Örebro. Men för lite mindre än en månad sedan stod det klart att Aaron Palushaj skulle försvinna till Davos i Schweiz. I slutet av maj blev det klart att den lettiske landslagsmannen Rodrigo Abols testar lyckan i Florida Panthers och under fredagen gick Örebro ut med att backen Nick Ebert lämnar för NHL. Där tyder mycket på att det blir Ottawa nästa.

UTVECKLINGSBAR TRUPP

Tre tänkta ledande spelare inför nästa säsong har försvunnit trots kontrakt och hockeysverige.se tog hjälp av Nerikes Allehandas David Hellsing för att sätta ord på känslan kring Örebro just nu gällande nästa säsong.

— Det är luckor som behöver fyllas ut och känslan just nu är att man har gått några steg tillbaka. Därmed inte sagt att det ser dåligt ut. Jag tycker samtidigt att de förfogar över en utvecklingsbar trupp.

— Visst, det är flera lag som har spelare som kan ta kliv. Men jag tror att Örebro ligger ganska bra till på den fronten, med spelare som växte under slutet av förra säsongen och som kan ta ytterligare steg.

— Mitt i allt elände så finns det ändå lite ljusglimtar tycker jag.

Hellsing utvecklar vilka ljusglimtar han tänker på.

— Jag tror att en sån som Christopher Mastomäki, som bröt handleden i första matchen, men kom tillbaka och hade det tufft i början. Han växte enormt på slutet och ledde den här fjärdekedjan som kanske var loket under uppryckningen där. Tillsammans med Jhonas Enroth i målet.

— Han fanns med i Tre Kronor under våren och gjorde det bra även där. Det är en kille som jag tror kommer växa ytterligare.

— Men det finns andra. Shane Harper tror jag kan göra en bättre säsong. Jordan Boucher kom på try-out och blev bara bättre och bättre.

Journalisten slår även ett slag för den nye tjeckiske målvakten Dominik Furch.

— Jag tror han är ett kap. Jag har inte sett honom spela, utan jag går bara på referenser här, men allt som sägs och hörs tyder på att det är en riktigt bra målvakt. Det saknades ju fram tills dess att Jhonas Enroth värvades ifjol.

INTRESSANT TRÄNARTRIO

I december 2018 sparkades huvudtränaren Niklas Sundblad och Niklas Eriksson tog över. Med sig fick han Jörgen Jönsson och klubbikonen Henrik Löwdahl. Eriksson och Jönsson är kvar till kommande säsong och som medhjälpare får de Christer Olsson som hämtas från Leksand.

— Det är också en sak som går in lite på det här jag sa att det finns bra delar i den befintliga truppen. Jag tror många av de här killarna som kan ta kliv kan fungera väldigt bra under Niklas Eriksson, Jörgen Jönsson och Christer Olsson. Det såg man ju redan ifjol, successivt så var det ju bättre, resultaten började komma för Örebro efter tränarbytet.

— Det är ett stort hockeykunnande som står där i båset. Jörgen Jönsson, det är bara att kolla på hans meritlista som spelare som han sedan fått med sig som tränare. Han var med och vann med Växjö. Visst, man kan peka på att de hade ett bra lag och att Elias Pettersson fanns med där, men det man hör var att han hade en stor faktor där när de tog guld. Likaväl nu när han kom in i Örebro så hade han ”impact”.

— Niklas Eriksson är bra på att utveckla spelare och det är det som Örebro kanske behöver göra nu när de tappat många spetsspelare. Där tror jag Niklas Eriksson är rätt man och även nu Christer Olsson.

Vad tror du att Örebro tittar på för typ av spelare här nu som ska in?

— Det är väl samma som alla kollar på i stort sett. Det är spets, en förste-center som ska in och leverera i en förstakedja helt enkelt. Nu blev ju Sakari Salminen klar här och han kan ju kanske ses litegrann som Aaron Palushajs ersättare, även om det skiljer sig lite i spelartyp så ska ju han vara en toppspelare.

— Men det är det som ska in. Kanske ytterligare någon på forwardssidan. Det beror väl lite på vad som händer på marknaden och vi vet väl mer efter 15 juni, som är sista datumet för NHL.

— Sen på backsidan ska det ju in en ersättare för Nick Ebert och då är det väl en liknande typ som ska in. Men någon lika bra hittar man ju inte, men kanske någon som är åt det hållet så att säga. Samtidigt som man får hoppas på att en sån som Lukas Pilö kanske kan få ett genombrott. Han var ju jättebra i Oskarshamn när han var utlånad dit i kvalet. De har ju stor tilltro till att han ska lyckas ta nästa kliv i Örebro.

