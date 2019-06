Filip Nordström, son till Färjestadslegenden Peter Nordström får chansen i Mora. Foto: Bildbyrån

Pappa Peter gjorde över 300 poäng för Färjestad under sin karriär. Nu håller sonen Filip Nordström på att göra sig sitt egna namn i hockey-Sverige. Under måndagen meddelade nydegraderade Mora att man plockar in 20-åringen på tryout.

Under sina 14 säsonger i Färjestad noterades Peter Nordström för 306 poäng på 549 SHL-matcher. Nu håller nästa generation Nordström på att slå sig in på den svenska hockeyscenen.

Under måndagen meddelade Mora att man plockar in Filip Nordström på ett tryout-kontrakt inför den kommande säsongen. Den 20-årige forwarden noterades för 25 poäng (9+16) på 36 matcher i Hockeyettan-klubben Forshaga den gångna säsongen.

Nordström har tidigare spelat juniorhockey i Färjestad.

Mora meddelar samtidigt att även 22-årige forwarden Oskar Olsson, förra säsongen i Malung, får chansen att spela till sig ett hockeyallsvenskt kontrakt med klubben.