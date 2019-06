Tidigare under måndagen kom Mr. Madhawk med uppgifter om Jesper Boqvist och New Jersey Devils var överens om ett kontrakt. På måndagskvällen meddelade klubben att de skrivit ett treårigt entry level-kontrakt med Brynäs landslagsforward. Det

Frölunda hade inte bara en fantastisk sportslig säsong. Under måndagen meddelade Göteborgsklubben att man gjorde en vinst på hela 8,6 miljoner kronor under den gångna säsongen. I februari blev Frölunda CHL-mästare efter att ha finalbesegr

Idag 16:53

Pappa Peter gjorde över 300 poäng för Färjestad under sin karriär. Nu håller sonen Filip Nordström på att göra sig sitt egna namn i hockey-Sverige. Under måndagen meddelade nydegraderade Mora att man plockar in 20-åringen på tryout. Un