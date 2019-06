Att ha Hugo Enock i sin trupp verkar vara en garanti för avancemang i seriesystemet. Två år i rad har han gått upp i SHL. Nästa säsong ska han spela i Hockeyettan för Hudiksvall. Hudiksvall offentliggjorde under tisdagsmorgonen att de vär

Almtuna rustar inför nästa säsong i allsvenskan. Idag gjorde de klart med den offensivt skicklige forwarden Alexander Bjurström som hämtas in från Brynäs. Degraderade Almtuna fick en ny chans i allsvenskan sedan Pantern drog sig ur och Upps

Igår 16:53

Pappa Peter gjorde över 300 poäng för Färjestad under sin karriär. Nu håller sonen Filip Nordström på att göra sig sitt egna namn i hockey-Sverige. Under måndagen meddelade nydegraderade Mora att man plockar in 20-åringen på tryout. Un