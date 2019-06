Alexander Johansson flyttar utomlands för första gången i sin karriär. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

Efter tre säsonger i Färjestad, varav en som lagkapten, tvingades Alexander Johansson lämna klubben efter säsongen. Nu har han hittat en ny klubb. 30-åringen är presenterad av Grizzlys Wolfsburg i den tyska ligan.

Trots två år kvar på sitt kontrakt med Färjestad tvingades Alexander Johansson lämna klubben efter en skadefylld säsong. 30-åringen, som har varit kapten för Karlstadsklubben och vunnit SM-guld med Växjö Lakers, lämnar nu SHL.

Johansson är klar för första gången i sin karriär klar för spel utanför Sveriges gränser. Han testar istället lyckan i Europa och Tyskland. Grizzlys Wolfsburg meddelar på sin hemsida att man han värvat den svenske forwarden.

NOBBADE ERBJUDANDEN FRÅN SVENSKA KLUBBAR

Wolfsburg var ett av den tyska ligans sämsta lag under den gångna säsongen och slutade på en tolfte plats av 14 lag. Inga svenskar återfinns i klubben men väl en annan SHL-veteran. I slutet av maj värvades nämligen Mathis Olimb till klubben.

– Efter att ha fått in två väldigt kreativa centrar i form av Olimb och (Garrett) Festerling ville vi ha en ytterforward som kan komma in under skinnet på motståndarna. Alexander är en spelare som imponerat i liknande roller i sina tidigare klubbar. Han är en arbetare och en ledare som alltid offrar sig för laget, säger klubbens sportchef Karl-Heinz Fliegauf och fortsätter:

– Trots flera erbjudanden från Sverige skulle Alexander vilja få nya upplevelser utomlands med sin familj. Han kommer att vara en avgörande faktor för detta lag.

Under årets säsong spelade Alexander Johansson bara 14 grundseriematcher och mäktade med fyra assist. Under sin karriär har han gjort 106 poäng på 287 matcher i SHL.